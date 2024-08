Prima vittima dei grandi incendi alla periferia della capitale Atene 

Atene, I vigili del fuoco in Grecia continuano a combattere decine di focolai sperando di contenere i resti del grande incendio - al suo massimo ha raggiunto un fronte di 30 km, ora frammentato - che ha lambito i sobborghi settentrionali di Atene, causando evacuazioni e provocando la morte di almeno una persona. La loro è una corsa contro il tempo: le centinaia di vigili e volontari, nonché i mezzi impegnati contro i roghi che continuano ad ardere in decine di punti, devono portarli sotto controllo prima che tornino i forti venti, calati nella notte dopo che tra domenica e lunedì hanno spinto le fiamme da Varnavas, vicino al Lago di Maratona (35 km da Atene), al monte Pendeli, attraversato dal fuoco che ha incenerito centinaia di ettari di boschi, fino alla periferia della capitale. E i vigili del fuoco hanno trovato il corpo carbonizzato di una donna in un edificio industriale nel sobborgo di Vrilissia. La donna, di nazionalità moldava, sarebbe una dipendente rimasta intrappolata in un edificio in un’area sotto ordine di evacuazione.

