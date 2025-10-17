Prima verifica per Virtus e S. Salvatore 

Dopo un secondo turno che ha portato in dote solo successi, le formazioni sarde della Serie A2 Femminile tornano nel weekend.

La prima a scendere sul parquet sarà la Sardegna Marmi Cagliari, attesa questo pomeriggio (ore 15) sul campo del Salerno Basket ’92, che mercoledì è andato al tappeto a Selargius contro il San Salvatore. Si tratta della seconda trasferta consecutiva per le virtussine di coach Staico, che cercheranno di replicare il colpaccio di una settimana fa in casa di Empoli.

Alle 18, invece, tocca alla Nuova Icom, impegnata sul difficile campo di Livorno. Galvanizzato dal primo successo stagionale ottenuto pochi giorni fa, il San Salvatore va all’assalto di una formazione ugualmente in fiducia grazie alla nettissima affermazione ottenuta a spese di Costa Masnaga (94-65). Da tenere d’occhio, in particolare, le realizzatrici Botteghi e Miccio e la portoghese Ferreira.

Scenderà in campo domani, infine, il Cus Cagliari, che alle 15.30 volerà a Matelica (provincia di Macerata). Le universitarie proveranno a bissare il bel successo casalingo ottenuto contro Treviso, ma dovranno guardarsi da un avversario capace di travolgere a domicilio l’Ecodent Alpo nel turno d’apertura. ( ro.r. )

