Prima una passeggiata a cavallo poi il Syrbon trophy 

Arriva la primavera e le campagne del paese si popolano con due manifestazioni destinate a richiamare un pubblico numeroso. Si inizia domenica 14 aprile con “Passizzada a caddu, camminos e nuraghes de part'e susu”, promossa dall’associazione ippica sedilese con partenza alle 9 dal parchetto ippico mentre il pranzo si terrà alle 13. in località iloi. Prenotazioni entro il 10 aprile chiamando Alessandro (349 0075696) o Andrea (345 7971839). La quota è di 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini fino ai 12 anni.

La domenica successiva, 21 aprile, l’ associazione archeologica Iloi organizza la 28esima edizione del “Syrbon trophy”, gara a squadre di trekking ispirata alla pratica sportiva dell’orienteering. All’evento prenderanno parte anche quest’anno diverse centinaia di appassionati provenienti da tutta l’isola. Una manifestazione che come sempre promette di regalare avventura e divertimento agli amanti della natura, armati di mappa e bussola e desiderio di cimentarsi nel percorso naturalistico disegnato dagli esperti dell’associazione archeologica sedilese. Il tracciato di gara scelto per questa edizione promette di coniugare panorami unici in un contesto di natura incontaminata, storia e archeologia. Per le adesioni rivolgersi il 17 e 18 aprile nella sede di Iloi dalle 17 alle 20. ( s. c. )

