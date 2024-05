Prima tappa verso il sogno Serie B 

Sassari. Per la Torres targata Abinsula, il presidente Stefano Udassi e l’allenatore Alfonso Greco è di nuovo tempo di playoff. Due anni fa i rossoblù sono risaliti in Lega Pro, da stasera si corre per il traguardo inseguito da 121 anni: la Serie B. Allo stadio “Ciro Vigorito” di Benevento (inizio alle 20,30) i sassaresi cercano il risultato che vale mezzo biglietto per la semifinale promozione. Il resto del ticket andrà staccato sabato al “Vanni Sanna”, sempre alle 20,30.

Due gironi

È l’unica sfida dei quarti che mette di fronte squadre provenienti da gironi diversi: i rossoblù arrivano dal girone B, dove hanno chiuso al secondo posto, il Benevento dal gruppo C, che li ha visti chiudere terzi. Impossibile fare raffronti. Il precedente più vicino di una sfida peraltro poco frequente risale al campionato 2002/2003: andata 2-0 per la Torres di Leonardi con reti di Sansovini e Frau, oggi nello staff tecnico; ritorno 1-0 per il Benevento, che del resto ha sempre vinto tra le mura amiche tranne il 15 ottobre 2000, quando la gara finì con un pareggio a reti inviolate.

Assenze e recuperi

Un nutrito gruppo di tifosi ha salutato con cori e fumogeni i giocatori durante l’ultimo allenamento, antipasto del supporto che forniranno anche stasera in terra campana. Mancherà il centrocampista Lora, squalificato nell’ultima di campionato, mentre recupera il compagno di reparto Masala, anche se non è al meglio. In ogni caso il tecnico Greco ha quattro giocatori a disposizione per i due ruoli in mezzo al campo: si tratta di decidere se Giorico va affiancato da Kujabi o da Mastinu. Il giovane Cester invece è sicuro della panchina.

Il tecnico di casa Auteri recupera i difensori Viscardi e Terranova ma deve rinunciare all’esterno Pinato, squalificato per 4 turni dopo il match con la Triestina al termine del quale aveva protestato vivacemente.

L’avversaria

In campionato il Benevento ha realizzato poche reti (45) ma contro la Triestina ha segnato sia all’andata (1-1 con rete di Lanini, il più prolifico) sia al ritorno (2-1 con gol di Cicirietti e Perlingieri) mantenendo la sua caratteristica principale, vale a dire avere tanti giocatori che possono far gol. Una conseguenza sia del tanto talento diffuso in una delle rose costate di più in serie C (sui 9 milioni di euro) sia del modulo 3-4-3 voluto dal tecnico Autieri, che oltre a proporre tre attaccanti ha anche esterni di fascia molto bravi a spingere e pericolosi dalla trequarti in poi. Da Benevento considerano la Torres un’avversaria ideale perché gioca a viso aperto.

La chiave per provare ad arrivare sino alla fine l’ha indicata più volte il tecnico torresino Alfonso Greco: «Intensità e rapidità e attenzione nelle transizioni sia offensive sia difensive. Daremo tutto per regalare una soddisfazione ai tifosi e alla città».

La formazione

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto (Fabriani); Zecca, Giorico, Kujabi (Mastinu), Zambataro; Ruocco; Scotto, Fischnaller. Allenatore Greco.

