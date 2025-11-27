VaiOnline
Camera di commercio.
28 novembre 2025 alle 00:21

Prima spettatori, poi turisti 

Promozione digitale per far conoscere musei, siti archeologici e ambientali 

Una modalità nuova di fare turismo. L’era dello spettatore, non solo del visitatore in presenza, cattura le discussioni. Lo fa da Nuoro, dove ieri mattina il progetto “Meta-Dest” ha preso vigore, nei locali della Camera di commercio. «Dobbiamo comprendere come utilizzare i nuovi linguaggi e le nuove tecnologie per dare le ali alle “radici”», afferma Fabio Viola, fondatore di TuoMuseo. «Insomma, la storia di questa terra unica ha bisogno dei nuovi strumenti per viaggiare e per farsi conoscere».

L’iniziativa

L’Isola si mette in vetrina, sventola con orgoglio le sue meraviglie ambientali, archeologiche e museali. Il turismo in presenza non basta più, occorre farsi conoscere tutto l’anno. Con racconti sconfinati che conquistano, gli aneddoti e i luoghi simbolo. Con un territorio che merita di essere mostrato in modo innovativo, da remoto. «Un turista può essere anche una persona che per un anno interagisce, è coinvolto, prende decisioni ed esplora la Sardegna magari attraverso un videogioco, anche senza metterci fisicamente piede», precisa Viola, tra i pionieri della gamification in Italia. «Sì, mi riferisco a quei turisti che “viaggiano” all’interno di realtà immersive, sebbene da remoto», aggiunge il “videogame designer e producer”, in passato collaboratore di istituzioni culturali di rilievo come la Galleria degli Uffizi e il Museo archeologico nazionale di Napoli (Mann).

Nuovo corso

Gli operatori turistici e culturali del centro Sardegna si sono dati appuntamento a Nuoro. Due giornate intense, ricche di spunti e visioni differenti per imbastire una promozione turistica originale. Il progetto “Meta-Dest - La destinazione multi-piattaforma per l’innovazione del turismo” è stato illustrato, ha preso forma. Si tratta di un percorso virtuoso, articolato, co-finanziato dal “Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027”. «Il turismo digitale è la strada da percorrere perché è la piattaforma attraverso la quale riusciamo a contattare il maggior numero di potenziali visitatori della Sardegna», spiega il presidente della Camera di commercio, Agostino Cicalò. «Questo progetto ci mette in contatto con altri territori. Stiamo creando una piattaforma che agevola e aiuta le nostre imprese a sviluppare contatti digitali, sia per quanto riguarda il comparto del turismo sia per quello culturale. Anche perché, la Camera di commercio è capofila del Distretto culturale del Nuorese che raggruppa 32 musei del territorio».

Proposte

La singolare novità si chiama “Call for ideas”. Di fatto, le idee innovative pervenute entro il 10 novembre sono finite in una graduatoria di progetti finanziabili con 30 mila euro complessivi. Fabio Viola precisa: «Stiamo lavorando a un progetto europeo proprio per dare vita a una strategia d’insieme: da una parte pensiamo alla formazione degli operatori turistici, dall’altra eroghiamo finanziamenti per permettere alle imprese di sviluppare i loro progetti».

