Prima settimana di scuola tra visite a musei e siti archeologici 

Un inizio di scuola alternativo per gli studenti all’ultimo anno delle Medie di via Custoza, a Selargius, pronti a trascorrere fuori dalle classi la prima settimana dopo il suono della prima campanella.

Il progetto culturale e di mobilità sostenibile - Summer school da fuoriclasse - partirà lunedì per la 3 A e la 3 D della scuola secondaria di primo grado, in collaborazione con i musei della Città metropolitana di Cagliari e il Ctm. Tappe nel capoluogo all’Archivio di Stato, al museo dei carabinieri, ma anche al Museo archeologico e a quello delle cere anatomiche, all’Orto botanico e dei Cappuccini, all’Anfiteatro romano. Spazio anche alle visite alla Cittadella universitaria di Monserrato, al dipartimento delle Scienze naturali di Cagliari e a Bonaria, fra museo, santuario, cimitero e necropoli. «Visite che consentono agli studenti di accrescere le proprie capacità e permette ai docenti di esporli alla molteplicità delle idee e delle posizioni per coltivarle, in futuro, individualmente», spiega l’insegnante Margherita Sulas, responsabile del progetto. «Il progetto consente anche di accrescere il senso di appartenenza a una storia comune e acquisire la consapevolezza del nostro patrimonio culturale».

