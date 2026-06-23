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Maracalagonis.
24 giugno 2026 alle 00:58

Prima seduta dell’Aula, Francesca Fadda presenta la sua squadra  

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Prima riunione del Consiglio comunale di Maracalagonis. Con la sindaca riconfermata, Francesca Fadda, che dopo il giuramento ha presentato la Giunta composta da Maria Paola Corona, vice sindaca e assessora alle Politiche sociali del benessere e della famiglia, Francesco Pinna, assessore alla Politica urbana e viabilità, tutela e gestione del patrimonio stradale, attività produttive, commercio, artigianato e Sisas. Salvatore Angioni è l’assessore allo Sport, tutela e gestione del patrimonio sportivo e Promozione del territorio costiero e montano. Elio Ghironi è invece l’assessore ai Lavori pubblici e servizi tecnologici; Maria Maddalena Serra è l’assessora alla Cultura, spettacoli e grandi eventi. Ieri la prima riunione della Giunta.

«C’è la disponibilità del mio gruppo per una collaborazione costruttiva, assicurando anche l’impegno di essere propositivo con progetti e iniziative mirati al bene comune», ha dichiarato il capogruppo dell’opposizione Luigi Orrù. Un concetto ribadito da Marco Cantori, Saverio Pinna, Ennio Fogli e Francesca Corona. Per la maggioranza sono intervenuti gli stessi assessori e la consigliera Tonina Usala. «L’obiettivo», hanno detto, «è uno solo: lavorare per la crescita di Maracalagonis».L’assemblea con i soli voti della maggioranza ha poi eletto il presidente del Consiglio, Giampaolo Frau. L’opposizione non ha votato, sostenendo di non essere stata coinvolta in merito. Frau dopo l’elezione ha assicurato che sarà «il presidente di tutti». ( ant.ser. )

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