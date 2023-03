Prima sconfitta per la Masnata Chimici La Sardachem si rialza e riprende la corsa 

Giornata amara per la leader del girone A dell’Over 55: la Masnata Chimici cade per la prima volta in stagione, ma mantiene il primato. Nel girone B invece la Sardachem si risolleva dopo il ko dello scorso turno e il trend incerto delle ultime giornate.

Prima volta

Dopo diciotto partite si interrompe l’imbattibilità della Masnata Chimici, sconfitta dal SI.TI. Carbonia 2-1. L’exploit dei sulcitani è importante anche in proiezione playoff: la squadra di Carbonia infatti agguanta a quota 23 punti i Vigili del Fuoco, fermati sull’1-1 dalla Car-Refinish. La capolista vede ridotti a 5 i punti di vantaggio sulla seconda: la Cooper Band non fa sconti alla Tielle/PLS (3-1) e coglie il sesto successo consecutivo. Costretto a fermarsi il Real Cagliari (che mantiene comunque la terza piazza) per il rinvio della gara con gli Ingegneri, raggiunti al quarto posto dal Birrificio Isola Poggio dei Pini vittorioso 5-0 sul Cral C.t.m. I capoterresi domani alle 20,45 devono anche recuperare la gara con gli Amatori La Palma, che dopo tre sconfitte tornano alla vittoria (3-1) contro l’Avis Assemini. A fondo classifica l’Ellas raccoglie un punticino (il terzo stagionale) nella sfida tra deluse contro l’Aldebaran, che ottiene il settimo pari in campionato: le due squadre, rispettivamente ultima e penultima, inseguono ancora la prima vittoria. In questo quinto turno ha riposato il Club San Paolo: i biancoverdi conservano il sesto posto.

Sardachem, stop alla crisi

Nel girone B torna al successo la capolista Sardachem, e grazie al 6-1 inflitto alla Frama/Beko Service interrompe la serie negativa di risultati e riprende a correre. Rallentano gli Amatori Orione Selargius (fermati sull’1-1 dalla Campagnola, in gol con Sanna), che sentono sul collo il fiato della Pol. Sestu, vittoriosa con la Cigiesse per 2-0 e ora a -1 dai selargini. Consolida il quarto posto la Di.Fer. grazie al 4-0 sul Nuraghe, mentre La Vernice rimane a quota 30 per il rinvio della gara con i Resti Umani al primo aprile. Prova di forza in chiave spareggi della De Amicis, che nello scontro diretto si impone per 3-0 sulla Domel E. I. 83. In coda qualcosa si muove: il Cagliari 2007 vince 1-0 col Fileferru e raccoglie il secondo successo stagionale, che però non gli evita l’ultimo posto.