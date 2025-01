Prima residenza per gli anziani 

Le dimensioni saranno quelle di un piccolo Ospedaletto, proprio davanti al centro commerciale, dove ospitare, tutti insieme, tre aree per l’assistenza agli anziani. In una ci sarà la comunità alloggio per anziani da 16 posti letto, negli altri, due comunità integrate per anziani da 30 posti letto ciascuna, per un totale di settantasei posti. Il progetto è quello presentato dalla Sereni Orizzonti Spa di Udine al Comune di Nuoro, e che dovrebbe nascere a Pratosardo, nell’area del centro servizi tra la sede del consorzio Pratosardo e la sede dell’Arst e della Forestale. Un investimento da diversi milioni di euro, che potrebbe dare tante buste paga.

La procedura

La procedura è stata avviata poche settimane fa, con il Comune di Nuoro che, dopo aver ricevuto il progetto a novembre, ha convocato una conferenza di servizi. Un progetto che prevede la costruzione di un palazzo di tre piani. Al piano terra sarà sistemato l’alloggio per anziani mentre gli altri due piani, ospiteranno le due comunità integrate. Complessivamente si tratta di una struttura capace di ospitare quasi ottanta posti letto, con tutti i servizi correlati. Il progetto è stato presentato dalla società friulana che nell’isola gestisce già altre Rsa come quella di Macomer, di cui ha chiesto il raddoppio dei posti letto, ma anche di Villacidro, Sassari e le case alloggio di Silanus e Macomer.

Comunità integrata

L’unica Rsa presente nel Nuorese è proprio quella di Macomer, della Serena Orizzonti. Se gli alloggi sono per anziani autosufficienti, le comunità integrate per anziani, sono definite dalla Regione come «strutture residenziali destinate ad accogliere anziani non autosufficienti con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, stabilizzate, non curabili a domicilio». Una struttura «idonea ad erogare prestazioni di natura assistenziale, relazionale e prestazioni programmate mediche e infermieristiche per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e di benessere dell'anziano ospitato» e che non può superare i trenta posti letto. Da qui la decisione della Sereni Orizzonti, di creare due distinte Residenze, in un’unica struttura ma su piani differenti. La particolarità è che di notte «deve essere assicurata la presenza di operatori socio-sanitari e garantito l'intervento per eventuali emergenze».

RIPRODUZIONE RISERVATA