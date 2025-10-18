VaiOnline
Cinema/2.
19 ottobre 2025 alle 00:30

Prima nazionale per il nuovo lavoro di Giovanni Coda 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Mercoledì alle 20.30 all’Ex Convento dei Cappuccini a Quartu Giovanni Coda presenta in anteprima nazionale il nuovo progetto cinematografico “La distanza di un sogno” dedicato all’emigrazione sarda in Australia. Introduce la proiezione Elisabetta Randaccio

Il viaggio tra i ricordi, la nostalgia e la speranza, un racconto intimo di storie e di vite intrecciate alla ricerca di una vita migliore, di sogni che non potevano essere più trattenuti, lontano dalla propria terra. “La distanza di un sogno” (produzione Movie Factory), il nuovo progetto cinematografico di Giovanni Coda, una delle voci più riconoscibili del cinema d’arte e dell’impegno visivo italiano, racconta il fenomeno migratorio dalla Sardegna all’Australia attraverso testimonianze dirette e un lavoro di ricera.

«L’opera», racconta il regista, «si snoda come un viaggio che restituisce memoria e senso e ci ricorda come, nonostante la Sardegna abbia sacrificato importanti risorse, gli uomini e le donne protagonisti di queste storie hanno donato ai luoghi che li hanno accolti una parte preziosa della loro cultura, ricevendo in cambio nuove prospettive e opportunità, pur tra le difficoltà di integrazione e lavoro».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sanluri-Villacidro.

Provincia, tre vice  per un presidente: tensioni sulla nomina

De Fanti: la scelta può attendere Urpi: l’incarico va al centrodestra 
Santina Ravì
Calcio.

Cagliari, c’è il Bologna

l Gaggini, Spignesi
Emigrati

Il congresso dei veleni: i Circoli sardi divisi su voto e regolamenti

Modifiche allo statuto, fischi e mugugni L’assessora: «Clima incandescente» 
Caterina Fiori
Regione

Decadenza, si accende lo scontro politico

Pittalis: «Partita ancora in corso, nulla è scontato». Comandini: «Le sentenze si rispettano» 
Lorenzo Piras
Cronaca

Minorenne accoltellato a Cagliari, è grave in ospedale

Sangue alla Marina nel cuore della movida del sabato: all’origine dell’aggressione ci sarebbe una lite  
Volontariato

«Ragazzi bussate alle nostre porte»

La missione della Diocesi e di Stefano Arduini per un impegno politico, attivo e giovane 
Valeria Pinna
La storia

«Un anno senza Ale: a darmi forza sono le nostre figlie»

Azzurra, la compagna del giovane ucciso ad Assemini un anno fa 
Marco Noce
Governo

Manovra, ultimi ritocchi sulle banche

Lega, attacco agli istituti di credito: «Incredibile, si lamentano per contributi doverosi» 
La paura

Ranucci pedinato prima dell’attentato

Si indaga negli ambienti dell’estrema destra, del tifo ultras e della mafia degli appalti 