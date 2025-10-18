Prima nazionale per il nuovo lavoro di Giovanni Coda 

Mercoledì alle 20.30 all’Ex Convento dei Cappuccini a Quartu Giovanni Coda presenta in anteprima nazionale il nuovo progetto cinematografico “La distanza di un sogno” dedicato all’emigrazione sarda in Australia. Introduce la proiezione Elisabetta Randaccio

Il viaggio tra i ricordi, la nostalgia e la speranza, un racconto intimo di storie e di vite intrecciate alla ricerca di una vita migliore, di sogni che non potevano essere più trattenuti, lontano dalla propria terra. “La distanza di un sogno” (produzione Movie Factory), il nuovo progetto cinematografico di Giovanni Coda, una delle voci più riconoscibili del cinema d’arte e dell’impegno visivo italiano, racconta il fenomeno migratorio dalla Sardegna all’Australia attraverso testimonianze dirette e un lavoro di ricera.

«L’opera», racconta il regista, «si snoda come un viaggio che restituisce memoria e senso e ci ricorda come, nonostante la Sardegna abbia sacrificato importanti risorse, gli uomini e le donne protagonisti di queste storie hanno donato ai luoghi che li hanno accolti una parte preziosa della loro cultura, ricevendo in cambio nuove prospettive e opportunità, pur tra le difficoltà di integrazione e lavoro».

