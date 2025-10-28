VaiOnline
Settimo.
29 ottobre 2025 alle 00:19

Prima messa per il nuovo parroco 

Don Marco Puddu ha fatto il suo ingresso nella sua parrocchia di Settimo San Pietro, accompagnato dalle comunità di Villaspeciosa dove è stato parroco negli ultimi anni e di Guamaggiore dove è nato. Presenti il sindaco di Settimo Gigi Puddu, quelli di Villaspeciosa Gianluca Melis e di Guamaggiore Nello Cappai. Don Puddu ha fatto il suo ingresso nella sua nuova sede accompagnato dall’arcivescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi e da altri sacerdoti della forania: la cerimonia ha avuto il suo momento più emozionante con la celebrazione della messa. A nome della comunità il sindaco Gigi Puddu ha voluto offrire al nuovo parroco i prodotti tipici della tradizione locale: pane, vino e dolci.

Don Marco Puddu succede a don Giuseppe Orrù che ha lasciato la parrocchia di Settimo dopo undici anni. Sabato, don Orrù farà il suo solenne ingresso nella sua nuova parrocchia di Villasor. (r. s.)

