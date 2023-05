Prima mattanza di stagione, a terra un bottino di 107 tonni  

A Carloforte ha avuto inizio il rito della mattanza, la prima della stagione 2023 nella tonnara dell’isola Piana. I tonnarotti della Piam Carloforte agli ordini del rais Luigi Biggio hanno portato a terra un bottino di 107 tonni, di medie dimensioni, il più grande pescato domenica ha sfiorato i 260 chili.

Di buon mattino, con un maestrale teso, la ciurma si è diretta con le imbarcazioni nell’impianto dell’isola Piana: le condizioni del mare non hanno agevolato il lavoro dei tonnarotti ma dopo ore di lavoro, nel pomeriggio intorno alle 15, le imbarcazioni con a bordo la ciurma e il bottino di più di 100 esemplari ha fatto rientro a La Punta. Come da tradizione nello stabilimento è stata issata la bandiera di San Giorgio, simbolo della mattanza in corso. Nel pomeriggio ad assistere all’arrivo della ciurma dopo la prima mattanza della stagione sono arrivati tanti cittadini: la magia che lega la comunità di Carloforte con la tradizione plurisecolare della pesca del tonno è sempre molto forte.

Dopo il via ufficiale della stagione della pesca, ci saranno altre mattanze: a decidere quando saranno le condizioni meteomarine ma la stagione 2023 del tonno rosso è appena cominciata.

RIPRODUZIONE RISERVATA