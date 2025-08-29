Prima lei, poi lui: uccisi in due ore 

Uccisi il 4 dicembre 2024 di mattina, nel loro appartamento di via Ghibli, a distanza di due ore. Marisa Dessì, 82 anni, era sola in casa: verso le 10 è stata colpita alla testa con un oggetto e poi strangolata, probabilmente utilizzando la sciarpa in lana che indossava. Il marito, Luigi Gulisano, 79 anni, quella mattina era andato a giocare a carte in un circolo: è rientrato attorno alle 12.10. Sarebbe stato affrontato dall’assassino, si sarebbe difeso, ma si è arreso: sarebbe stato soffocato con un cuscino o tenendogli premuto il viso contro la seduta di una poltrona. Questa la ricostruzione fatta dal medico legale Rita Celli e dal tossicologo Claudio Medana, dell’Università di Torino, nominati periti dal gip Ermengarda Ferrarese per far luce sul delitto di via Ghibli, scoperto il 5 dicembre dal figlio minore della coppia, Claudio Gulisano, in carcere da otto mesi con l’accusa di duplice omicidio.

Giorno e ora della morte

Sono gli elementi che emergono dalla perizia che verrà illustrata nell’udienza dell’incidente probatorio, l’11 settembre. Oltre a stabilire che il decesso non può essere riconducibile ad avvelenamento da nitrito di sodio (rivenuto in bassissima entità), come ipotizzato in precedenza dai consulenti della Procura, ma a un’aggressione, la relazione ricostruisce l’orario della morte dei coniugi. Da una serie di analisi sui reperti prelevati durante l’autopsia svolta sui corpi della coppia il 6 dicembre 2024 e dai dati raccolti nell’appartamento (temperatura e umidità presente nella casa) dai carabinieri del Ris, gli anziani sarebbero stati uccisi la mattina del 4 dicembre. Prima, tra le 10 e le 10,30, è toccato a Marisa Dessì, poi tra le 12,10 e 12,30, al marito.

Le aggressioni

Nella perizia viene ipotizzata la dinamica di quanto accaduto, basandosi sulle evidenze mediche (traumi e lesioni, sia interne che esterne) riscontrate sui corpi delle vittime. Come stabilito durante la prima ispezione e nell’autopsia non sono presenti sui corpi lesioni tali da aver causato la morte dei coniugi: ma gli esami istologici hanno fatto emergere ferite, anche interne, compatibili con uno strangolamento, nel caso di Marisa Dessì e soffocamento per quanto riguarda il marito. La donna, è l’ipotesi, sarebbe stata colpita alla testa (sono state riscontrate lesioni agli elementi dentari e una emorragia nei tessuti profondi del cuoio capelluto) forse con il bastone usato per lavare i pavimenti, per poi essere strangolata con la sciarpa (sono state trovate lesioni con perdita di sangue nelle strutture profonde del collo). Non si sarebbe difesa. Gulisano si sarebbe difeso (ha perso anche la protesi dentale): aveva dei lividi sulle mani e dei graffi sul viso. Segni che la mattina, come testimoniato da chi ha giocato a carte con lui in un circolo, non aveva. Poi l’assassino lo ha soffocato con un cuscino o premendo il viso della vittima sulla poltrona. Alcuni oggetti, come delle cornici, sono state trovate rovesciate, a conferma dell’ipotesi di una colluttazione.

L’accusato

Resta sotto accusa, nell’inchiesta coordinata dalla pm Rossana Allieri, il figlio Claudio Gulisano, assistito dall’avvocato Luigi Sanna. Gli indizi a suo carico sono: i bonifici effettuati verso il suo conto corrente da quello del padre (tre movimenti per 20 mila euro) il 4 mattina quando almeno un delitto era già stato consumato, il suo cellulare agganciato dalla cella telefonica nella zona di via Ghibli proprio nelle ore in cui sarebbero stati uccisi i coniugi (negli interrogatori ha fornito un alibi per gli orari precedenti e successivi, non per la fascia tra le 10 e le 12,30). Ora si attende l’esito dell’incidente probatorio davanti al gip, passaggio cruciale per l’accertamento della verità.

RIPRODUZIONE RISERVATA