Prima le piogge poi sarà caldo: weekend di Pasqua con 25 gradi  

Non sarà entusiasmante, questa settimana di Pasqua bassissima (cade nell’ultimo giorno di marzo), sotto il profilo meteorologico, ma c’è poco di cui rattristarsi. In attesa di un’estate che ha decise possibilità di essere torrida come quella dell’anno scorso, e dopo una stagione fredda che tutto è stata tranne appunto che fredda, in questi giorni potremo fare un po’ di riserva d’acqua, in attesa di una Pasqua e di una Pasquetta instabili ma comunque in miglioramento. Oggi piove, e questo è tutt’altro che un male: il cielo non sereno già da ieri si farà più scuro e generoso d’acqua soprattutto stanotte, quando i meteorologi si aspettano tra i 20 e i 30 millimetri di pioggia: «Particolarmente sul settore sulcitano e su quello centrale», è la previsione del meteorologo cagliaritano ex Aeronautica militare (e ora di Meteo network) Alessandro Gallo.

Il tempo a Pasqua

Che cosa accade sopra le nostre teste? Che oggi, a iniziare dal nordovest e successivamente sul resto della Penisola, entra «un’importante circolazione ciclonica di origine atlantica con precipitazioni localmente forti sulle regioni del Nord, e al Centro su Lazio e Campania». E sull’Isola? «Sarà interessata da questi fenomeni a partire da stasera: fino a domattina la pioggia avrà carattere a tratti continuo su gran parte della Sardegna», con i 20-30 millimetri d’acqua di cui abbiamo parlato. Il maltempo, spiega il meteorologo, ha insomma firmato ieri dal notaio l’atto di proprietà dell’intera settimana, «che sarà caratterizzata da instabilità con piogge sparse a carattere intermittente per giungere al giorno di Pasqua con cielo prevalentemente coperto e piovaschi serali sulla Sardegna nordoccidentale». Un po’ d’acqua e nemmeno dappertutto, insomma, dopo la scorpacciata di oggi. Poco cambierà per Pasquetta: Gallo la considera in scia con la Pasqua «in un contesto nuvoloso con deboli rovesci sui rilievi e sulle aree centrali isolane». Aggiunge che i venti da scirocco tendono a libeccio-ponente per Pasquetta e che oggi e domani, in coincidenza col passaggio del minimo atlantico, diminuiscono le temperature ma poi ritorneranno sui 20-24 gradi, anche 25. Quindi Pasqua calda, Pasquetta un po’ meno.

Che estate sarà

Dunque i due giorni festivi, sotto il profilo delle gite, saranno un po’ instabili, ma con la contropartita di una bella innaffiata odierna sui nostri campi e di un significativo apporto di acqua nei bacini, che fanno paura in vista dell’estate. L’estate, appunto: la paura dei sardi è che possa essere torrida come quella dell’anno scorso, con l’aggravante - sul fronte degli incendi boschivi - di una flotta di mezzi aerei ridotta perché sul mercato la Regione non ne ha trovati altri per la campagna 2024.

La tendenza stagional e

A prima vista, la continuità (afa insopportabile) con l’estate del 2023 sembra essere ben più di una minaccia. «Premesso che mancano ancora tre mesi all’inizio della stagione, e quindi al massimo possiamo parlare di una tendenza e niente di più», premette Alessandro Gallo, «ci sono diversi fattori di cui tenere conto. Sono l’assenza dell’inverno precedente che ha visto temperature sopra le medie di stagione in modo costante, poi l’assenza di precipitazioni comprese quelle nevose. E si è aggiunta l’anomalia della temperatura del mare, ben oltre il grado e mezzo sopra la media. Vista così, la situazione indicherebbe chiaramente un’altra estate estremamente calda», ma è come nella trasmissione “Quattro ristoranti”: manca il voto dell’esperto, che potrebbe confermare o ribaltare tutto. E il meteorologo Gallo, quel voto, se lo tiene ancora per sé: «Troppo presto».

La variabile

Nella realtà, per quanto riguarda il pericolo di un’altra estate da toglierci il respiro, c’è un’insidia nascosta, ed è una specie di lite coniugale. Dipenderà da chi la vince. A spiegare che cosa accade nella famiglia meteo è proprio Gallo: «La temperatura del mare è alta e questo fenomeno climatico in meteorologia è conosciuto come El Niño. Ora c’è, ed è lui a innalzare la temperatura del mare, però è in fase di degrado». D’accordo, ma che c’entrano le liti in famiglia? In realtà c’entrano, eccome: «Se nella fase di attenuazione del Niño si contrappone nel breve periodo la Niña, che raffredda le acque del Pacifico scatenando reazioni atmosferiche e oceaniche a livello mondiale, vedremo ribaltarsi il pronostico di un’altra estate da record». Speriamo dunque che la coppia litighi. Soprattutto, che vinca lei, visto che il femminismo fa bene al clima.

