«Prima le idee, poi le alleanze» 

Claudia Medda, 46 anni, ex assessora della Giunta di Massimo Zedda che ha introdotto la raccolta differenziata a Cagliari, è la coordinatrice regionale di Italia Viva. Sul campo delle alleanze, Medda s’ispira a un vecchio Carosello: “A scatola chiusa compro solo Arrigoni”. Ma poi non compra nemmeno quello.

Con chi andrete alle Regionali del 2024: centrodestra o centrosinistra?

«C’è una coalizione di centrosinistra per le Regionali? E ce n’è una di centrodestra?».

Se ci sarà una coalizione di centrosinistra per la Regione, dipende anche da voi.

«Vedremo chi vuole farla, con quale presidente, quali idee di Sardegna ha. Decidere prima non avrebbe senso, e in Iv non agiamo così. Che una coalizione di centrosinistra sardo ora non esista, è un dato di fatto».

Beh, con un Pd in cui è alta la contrarietà al renzismo...

«È un problema che non riesce a superare. Siamo pronti a dialogo e cooperazione con la segretaria Elly Schlein, ma se porterà il Pd verso l’abbraccio totale con i Cinquestelle ci vedrete altrove. E le scelte di Italia Viva in Sardegna, ovviamente, ne terranno conto. Certo, non promette bene il fatto che la capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Braga, abbia aperto a una maggiore collaborazione con i Cinquestelle».

Quindi, mai con i Cinquestelle, in Italia e in Sardegna?

«La parola “mai”, in politica, non esiste. Certo, se i Cinquestelle restano nelle loro posizioni assistenzialiste senza fare altro, Italia Viva avrà altre idee. Noi siamo per lo sviluppo, non per dire no alle Olimpiadi a Roma come fece l’ex sindaca Virginia Raggi. Il nostro approccio è un altro».

Alle Regionali con il nuovo partito unico con Azione di Carlo Calenda?

«I congressi saranno in autunno, quindi se i tempi saranno rispettati sì, i sardi potranno votare per il partito unico. Non sarà una somma di politici di Iv e Azione: lo dimostrano i tavoli nazionali che stanno scrivendo la Carta dei valori e le regole congressuali».

Con quale candidato presiden te alle Regionali?

«Il migliore possibile».

Un po’ generico...

«Non ho alternative, visto che il candidato o candidata non è stato scelto. Una rosa di nomi c’è, dobbiamo parlarne con Azione e con gli eventuali alleati di coalizione. La scelta è prematura».

Renzi non va più in tv. S’impegnerà nella campagna elettorale sarda?

«Deciderà lui per il meglio, intanto non si candida alla guida del nuovo partito unico. Per l’assemblea del 16 aprile a Oristano verrà Raffaella Paita, presidente del gruppo Iv e Azione al Senato».

Il Terzo polo sarà una diligenza politica da assaltare?

«Non ci renderemo una diligenza da assaltare. Ovviamente, a noi si avvicinano persone interessate al bene del Paese e dell’Isola, e altre con mire personali».

Molti di Forza Italia guardano a voi.

«Tante persone sono alla finestra e osservano quale strada prenderà il Terzo polo. Bene».

Sono davvero affini, Italia Viva e Azione di Calenda?

«Per le Politiche ho fatto campagna elettorale con eccellenti esponenti di Azione e insieme abbiamo lavorato benissimo. Vorrei ripetere l’esperienza per le Regionali, sempre sui temi e non sugli individualismi».

Andrete bene, alle Regionali?

«Offriremo proposte concrete e valide per la Sardegna. Specialmente dopo questa Giunta Solinas immobile, che non sa nemmeno spendere i fondi europei e del Pnrr».

Nuovo tentativo: al voto con la destra o la sinistra?

«Non ci piacciono le posizioni estremiste. Ciò detto, l’anacronistica divisione tra destra e sinistra serve solo a bloccare lo sviluppo. Con le intese si costruisce, con le rivalità preconcette invece no».

