Prima l’amianto, poi addio alla scuola 

Si compie un altro passo verso la demolizione dell’ormai ex scuola media in via Santu Lussurgiu. Alberto Soddu, dirigente comunale dei Lavori pubblici, ha avviato “l’indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata attraverso il portale telematico SardegnaCAT al fine di individuare almeno cinque operatori economici” che presentino un’offerta per la bonifica dell’amianto nell’istituto. Primo passo da compiere entro fine mese, utile per arrivare alla eliminazione totale dell’edificio scolastico.

La storia

Il Comune ha ottenuto dalla Regione (progetto Iscol@) 705.250 euro per la demolizione e bonifica dell’amianto della “Deledda”, chiusa poco più di tre anni fa dopo che un controllo accertò gravi problemi di stabilita.

Trasferiti gli alunni nel vicino istituto “Frassinetti” (proprietà della Provincia) gli amministratori comunali alla fine hanno deciso di demolire tutta la scuola di via Santu Lussurgiu. Il finanziamento ottenuto dalla Regione però è sufficiente solo per eliminare l’amianto presente.

Il progetto

Ed ecco quindi la decisione di procedere per fasi. Prima di tutto quindi «la demolizione del solo corpo di fabbrica a due piani». Nello stesso tempo però la Giunta Sanna ha già presentato richiesta, sempre agli uffici cagliaritani, di un finanziamento integrativo di 634.750 euro sufficienti «per un intervento di demolizione e bonifica globale».

Il futuro

«Dopo la bonifica con i 705mila euro della Regione, la struttura sarà demolita, poi vedremo che destinazione dare all’area libera e bonificata. Intanto la classi restano nell’ex Frassinetti garantendo così ai residenti nel quartiere Sacro Cuore di conservare la propria scuola», aveva ribadito tempo fa il sindaco Massimiliano Sanna.

In generale, sottolineò invece l’assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete, «Si tratta di un intervento particolarmente importante per il contesto in cui l’immobile è inserito: la vicinanza ad un altro istituto scolastico, alla palestra e al Campo di atletica. Per questo motivo occorre un intervento globale di demolizione e bonifica dell’intera superficie che potrà essere eseguito dopo l’ottenimento del nuovo finanziamento da 634mila euro».

