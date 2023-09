«Prima la gara, poi la foto insieme al principe Harry» 

Si è arruolato nell’Esercito quando era un ragazzo. Nel 2006 un terribile incidente in moto a Palermo gli ha cambiato la vita. Aveva 25 anni. Primo caporal maggiore, graduato di truppa, Sandro Lecca di Settimo San Pietro, ora lavora come civile nella caserma Riva Villasanta, a Cagliari. Si muove con la sedia a rotelle, con tanta voglia di vivere, di muoversi, fare. Tanto che fa parte del Gruppo sportivo paralimpico del Ministero della difesa. «Mi cimento nel tiro a piattello e nel tiro a volo. Ora voglio dedicarmi anche nel tiro con l’arco. I raduni a Roma sono frequenti, faccio parte degli “Invictus Games”. Giorni fa la convocazione con la maglia azzurra ad una manifestazione in Germania, a Düsseldorf (voluta e ideata dal Harry duca di Sussex, figlio di re Carlo d‘Inghilterra), con 500 atleti disabili, ex militari con traumi da incidente. Una esperienza straordinaria, ho rivisto tanti amici. C’è stato anche l’incontro col principe e con la moglie Meghan. Sono stati molto gentili e disponibili anche per una foto con loro. Sono stati simpaticissimi, mi hanno rivolto anche qualche parola, anche se non capisco l’inglese. Sono apparsi felici per il successo della manifestazione, un progetto che il duca di Sussex sta portando avanti da diversi anni».

Sandro Lecca, finiti in giochi in carrozzella, è tornato a Settimo e ha ripreso a lavorare in caserma. Il prossimo grande appuntamento potrebbe essere nel 2025 in Canada. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA