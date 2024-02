Prima la foto choc, poi le scuse alla premier Lascia il presidente del museo di Ostuni 

Alla fine si è dimesso. Luca Dell’Atti, presidente del museo di Ostuni, ha lasciato l’incarico travolto dalle polemiche per aver pubblicato tra le storie sul suo profilo Instagram, con riferimenti alle foibe e alle polemiche su Sanremo legate al conflitto in Medioriente, una foto della premier Giorgia Meloni a testa in giù. Fratelli d’Italia aveva chiesto l’immediata rimozione di Dell’Atti. A distanza di qualche ora si era scusato con la premier, sostenendo di avere agito «sull'impeto di una critica sulle posizioni assunte dalla presidente del Consiglio con riferimento alla Giornata del ricordo». Ieri Dell’Atti ha deciso di rinunciare all’incarico a meno di due mesi dalla nomina che risale al 19 dicembre del 2023. Anche il sindaco di Ostuni, dopo aver preso le distanze dalla pubblicazione di quella foto, aveva sollecitato le sue dimissioni.

