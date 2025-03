«Prima il programma, poi il candidato» 

Le dimissioni dell’ormai ex sindaca Luisa Murru segnano la fine di un’epoca amministrativa durata nove anni e aprono la strada a una nuova fase di ricostruzione politica per Monastir. Di fronte a questo scenario i consiglieri di minoranza Giuseppe Cinus, Paola Ugas e Maria Franca Murgia lanciano un appello per una ripartenza fondata su un progetto condiviso. «A Monastir serve recuperare serenità. Noi siamo già attivi e ci impegneremo fino all'ultimo affinché si possa fare una sintesi tra le energie migliori intorno a un progetto unitario di punti chiave che possano affrontare in modo pragmatico le emergenze e l'amministrazione del paese» dichiara l'opposizione.

Il punto

Dopo la decisione di Murru di non ritirare le dimissioni annunciate durante l’ultimo Consiglio comunale, sarebbe necessario dare priorità alle idee e ai progetti concreti piuttosto che ai possibili candidati, sostengono dalla minoranza. «Per noi ora non è importante il nome del capolista, quanto la condivisione dei punti per affrontare seriamente i problemi del paese rimasti purtroppo irrisolti negli ultimi anni. Definito un programma serio ed efficace sarà naturale individuare tutti insieme l’interprete migliore per portarlo avanti, noi valutiamo tutte le possibilità senza escludere nessuno», proseguono i tre consiglieri del gruppo “Patto civico per Monastir”.

Il progetto

L’obiettivo è quindi trovare la persona più adatta a guidare questo percorso senza limitazioni ma con la consapevolezza che, dal loro punto di vista, «l’umiltà sia la giusta chiave di lettura che aiuterà i singoli a fare un passo indietro per farne dieci avanti come gruppo e come comunità».

Se questo progetto condiviso non si concretizzasse, la minoranza è pronta a presentare un proprio progetto. «Siamo pronti a proporre un nostro programma di governo serio e concreto. Occorre essere realisti: i problemi ci sono, si fanno sentire e vanno seriamente affrontati e risolti stabilendo delle priorità» afferma il gruppo.

Le critiche

Secondo i tre consiglieri la maggioranza sarebbe stata più orientata a contrastare un avversario che a portare avanti un programma concreto per lo sviluppo del paese. Quanto accaduto sarebbe quindi il risultato dei disaccordi emersi fin dall’inizio della consiliatura. «Le contraddizioni non hanno tardato a manifestarsi con dimissioni continue di assessori e consiglieri già dal primo mandato. Quando si devono trovare soluzioni concrete per il paese, venendo meno l'elemento unificante, si va a sbattere ed emergono le fratture interne, che serva da monito per il futuro», chiudono Cinus, Ugas e Murgia.

