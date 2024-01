«Prima il progetto, poi soldi per realizzarlo» 

«La Regione dovrebbe dare i soldi per la bretella che consentirà a Villaputzu di uscire dall’isolamento dopo la chiusura del ponte? Certo. E li daremo. Il nostro obiettivo è aiutare a risolvere un problema che gli altri hanno creato». L’assessore regionale ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu non ci sta a passare come qualcuno che non fa seguito alle promesse fatte durante il tavolo tecnico dello scorso 13 dicembre.

La Regione

La situazione però sarebbe diversa rispetto a quella tratteggiata dal sindaco di Villaputzu Sandro Porcu che ha, appunto, puntato il dito (anche) contro la Regione («Senza le somme che la Regione aveva garantito - aveva sottolineato Porcu - si rende impossibile ultimare la progettazione e appaltare i lavori»). La Regione, cioè, prima di concedere i soldi vuol vedere il progetto definitivo della bretella. «La finalità - sottolinea Saiu - è garantire la realizzazione della viabilità e dello svincolo, non dobbiamo cioè finanziare la manutenzione di una viabilità secondaria che non arriva da nessuna parte». E dunque ««se si vuole risolvere il problema bisogna che Anas, Provincia e Comune si mettano d’accordo. Le risorse ci sono, dobbiamo conoscere quale tipo di intervento si dovrà fare con quelle risorse». Saiu spiega di non voler entrare in polemica («Rischia di prestarsi a finalità di propaganda elettorale») però «è anche vero che cercare di scaricare su altri le proprie colpe è un errore e ai cittadini non interessa».

Il vertice

Questa mattina il vertice a Villaputzu convocato, appunto, dal sindaco Sandro Porcu. «Parteciperà in videoconferenza - dice ancora Saiu - il direttore generale dell’assessorato. Vogliamo aiutare, facilitare una soluzione tecnica che riduca i disagi delle persone. Ci dicano con chiarezza che sullo svincolo sono tutti d’accordo». Infatti «sul progetto l’Anas deve autorizzare lo svincolo sulla nuova 125, anche questa è una condizione imprescindibile, non possiamo dare soldi per una strada comunale senza la certezza dello svincolo». Non ci sarebbero problemi per una eventuale anticipazione per le spese progettuali «ma anche in questo caso - conclude Saiu - il sindaco lo deve dire e deve quantificare esattamente l’importo. Il mio approccio è diretto a trovare una soluzione ma tutti devono assumersi le proprie responsabilità e fare quello che serve».

Il sindaco

Da parte sua il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu rimarca che «sono passati 53 giorni dalla chiusura del ponte e non c’è traccia di inizio lavori» e che «proseguono i disagi e i danni sociali ed economici per la nostra comunità».

Dopo il vertice di questa mattina tra le parti coinvolte (Provincia, Regione, Genio Civile, Adis, Anas, Protezione Civile e Areus) domani, sempre su iniziativa dal sindaco, è in programma un’assemblea pubblica in aula consiliare.

