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24 luglio 2026 alle 00:27

Prima il dovere, poi la fetta di torta 

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Ponte di Legno. Un campo per due. Non solo un classico natalizio, ma anche quanto visto ieri mattina a Temù, con Sampdoria e Cagliari che, prima dell’amichevole del pomeriggio, si sono alternate per l’allenamento del mattino. Prima i blucerchiati, circondati dagli striscioni degli sponsor del Cagliari (vedi foto), poi, alle 10.45, è toccato ai rossoblù, con sullo sfondo il maxi stand del merchandising genovese. Rimasto, con qualche mugugno, anche per la partita.

Recupero energie

Niente sgarri, ma neanche sorprese. Il menù del Cagliari in ritiro non cambia e resta lo stesso da seguire durante la stagione. E, al termine dell’amichevole con la Samp, prima della cena, via a frutta e fetta di torta per reintegrare gli zuccheri “bruciati” in gara.

Red&Blue

Uno sguardo torvo, la domanda: «Ma siete genoani?». Un po’ per scherzo e un po’ per sicurezza, i tifosi doriani si sono accertati che la marea rossoblù che sta invadendo Ponte di Legno fossero cagliaritani e non i cugini genoani. Pronta la risposta: «Siamo i rossoblù giusti, quelli del Cagliari». Il tutto accompagnato da risate e dalla richiesta di festeggiare la vacanza calcistica al seguito delle rispettive squadre del cuore con una birra.

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