Prima i Tazenda poi i Nomadi: è un’estate dedicata ai concerti 

Un appuntamento a livello nazionale con protagonisti i Nomadi, storica band musicale e vocale che ha fatto la storia e che continua ancora ad essere protagonista nelle piazze italiane e non solo.

Con la variazione di bilancio approvata nel mese scorso dal Consiglio comunale, è stato possibile implementare i fondi da destinare agli eventi ( cultura e spettacolo), con una grande serata destinata a portare a Settimo il pubblico delle grandi occasioni.

L’appuntamento si terrà il13 settembre tra la via Primo Maggio e il Parco degli ulivi. I Nomadi sono un gruppo musicale fondato nel 1963. Hanno pubblicato 82 album, tra dischi registrati in studio o dal vivo. Ancora oggi, il famosissimo gruppo si esibisce in grandi spettacoli in tutta le piazze italiane.

«L’amministrazione comunale – ha detto il sindaco Gigi Puddu – quest’anno ha scelto di proporre questo concerto senza intaccare altre voci di bilancio. Da tempo ci siamo ripromessi di proporre un grande spettacolo in paese. Abbiamo fatto questa scelta».

Dopo le varie serate organizzate negli ultimi mesi dalle associazioni locali, si va verso la fine dell’estate anche con altre manifestazioni.

Dal 31 agosto al 2 settembre si terrà la festa di San Pietro, proposta dal Comitato omonimo e dalla chiesa. Prevista anche una serata con i Tazenda. A ottobre si svolgerà invece la Sagra della malvasia. (r. s.)

