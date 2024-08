«Prima i servizi sanitari, poi il bar» 

“Ospedale centro commerciale”: la rivolta delle associazioni continua verso la Asl 3 dopo l’annuncio dell’apertura di mensa, bar e edicola-merceria nella hall del San Francesco. In prima linea il Coordinamento dei comitati sardi per la sanità pubblica.

No assembramenti

«Questa iniziativa, già prevista nel project per recuperare risorse da reinvestire nei servizi, avrebbe potuto funzionare prima del 2020. Oggi -spiega il Coordinamento dei comitati sardi per la sanità pubblica - una lettura di quanto avvenuto con la pandemia dovrebbe suggerire di dedicare quegli spazi ad altri usi, anche in caso di nuove emergenze sanitarie. Avrebbe dovuto sconsigliare la creazione di spazi dove sostano malati e personale sanitario proveniente dai diversi reparti, oltre che cittadini in visita. L’assembramento di pazienti, personale sanitario, visitatori e altre persone in un'area chiusa come la hall è controindicato».

Non è l’unico rilievo dei comitati. «Il personale sanitario potrebbe dover dedicare tempo e risorse a adottare le necessarie cautele e presidi onde evitare contaminazioni tra i reparti e i locali commerciali. Sebbene l’installazione di queste attività possa rappresentare un’opportunità economica per l’Asl e per gli imprenditori coinvolti, è necessario tenere conto che si tratta pur sempre di un ospedale, le cui esigenze e obiettivi principali devono essere rivolti al paziente».

Vivere a colori

Critica l’associazione “Vivere a colori”, che lo scorso anno metteva in evidenza la presenza di questi servizi in numerose realtà italiane e estere. Ora, vista la situazione in costante collasso, non ci sta e commenta: «In questo momento era doveroso il silenzio, nel rispetto di chi ogni giorno al San Francesco trova i reparti chiusi. Certo, ora troveremo aperto il bar e tutto il resto, pur consapevoli dell’utilità di questi servizi, per il nostro ospedale non è il momento. Ci auguriamo che le sedie dei tavolini del bar non siano come quelle del Pronto soccorso. Prima di tutto il diritto alle cure e dopo le terapie ci possiamo bere anche un caffè».

Sui social

Il caso esplode dopo il commento di Stefania Calvisi, paziente attiva in difesa della sanità pubblica e dei diritti dei malati: «Il progetto era previsto anni fa, quando l’ospedale viveva una situazione di certo migliore, ora bisognava proseguire con quel progetto datato, ma senza farlo passare come la svolta in una situazione in cui i pazienti non hanno le cure primarie». Con lei anche Michele Tatti, presidente dell’Anmil.

