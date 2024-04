«Prima gli insulti omofobi, poi i calci alle due ragazze» 

Domenica nella serata finita in rissa fuori da un locale al Poetto, c’era anche una ragazza che racconta quello che ha visto dietro la garanzia dell’anonimato. «Partiamo dal fatto che c’era questo ragazzo che stava tranquillamente per i fatti suoi, quando all’improvviso è stato circondato da alcuni ragazzi che hanno cominciato a prenderlo in giro».

Tutto succede in fretta, le frasi si fanno volgari. «Gliene dicevano di tutti i colori, insultandolo soprattutto per come era vestito, perché indossava una gonnellina e un top. Lui diceva “ma che problemi avete, cosa ve ne importa di come mi vesto io” e poi sono arrivati anche alle mani». Poi l’intervento delle due sorelle che cercano di difenderlo, «abbiamo sentito delle urla» racconta ancora la ragazza, «e abbiamo visto questo gruppo che prendeva a calci queste ragazze e poi le tiravano i capelli. Una è finita anche all’ospedale». La serata è stata molto difficile, «più avanti c’era anche un’altra rissa. Purtroppo al Poetto è sempre così. E non c’è bisogno nemmeno che sia notte fonda perché succedano queste cose. Non è un posto sicuro». Ne sono convinti altri due ragazzini minorenni che dicono; «nel 2022 siamo andati in un locale al Poetto e c’è stata una rissa. Da allora non siamo più andati, i posti così non ci piacciono, noi vogliamo sentirci sicuri».

