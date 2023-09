Prima gioia in campionato per la Tharros il Li punti, in dieci per un’ora, si arrende 

Tharros 3

Li Punti 1

Tharros (4-4-2) : G. Mereu, Boi (22’ st Perilli), Facelli, Panza, A. Mereu, Arnaudo, Lonis (20’ st Atzori), Carboni (34’ st Tetteh), Calaresu, La Valle (32’ st Piras), Sanna (47’ st Cabasino). In panchina Sergi, Fresu, Enna, Vacca. Allenatore Lai.

Li Punti (4-3-3) : Pittalis (9’ st Mannoni), Olmetto (22’ st Lerech), Cocco, Troisi (9’ st Rako), Serna, Salas, Castigliego (22’ st Columbu), Spano, Padovani (32’ st Mastino), Pucinelli, Tuccio. In panchina Onali, Masala, Canessa, S. Salis. Allenatore C. Salis.

Arbitro : Virgili di Olbia .

Reti : 47’ pt Arnaudo, 1’ st Boi, 44’ st Sanna, 51’ st (r) Pucinelli.

Note : espulso Serna al 15’ pt, G. Mereu e A. Mereu al 47’ st e Tuccio a fine gara. Ammoniti Boi, Arnaudo, Carboni, Calaresu, Olmetto, Salas e Spano. Recupero 4’ pt – 8’ st. Spettatori 250.

Oristano . Prima vittoria stagionale della Tharros che supera 3-1 il Li Punti al Comunale. Il grande caldo non permette le migliori giocate, in una gara che ha visto gli oristanesi allungare nel punteggio tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo. Gli ospiti recriminano su alcune scelte arbitrali, dopo essere rimasti in 10 dopo 15’ di gioco. La cronaca. Al 2’ un retropassaggio di Panza mette in difficoltà Gabriele Mereu che salva sulla linea di porta. Al 5’ la Tharros risponde con un diagonale di Sanna, Pittalis mette in angolo. Sul corner Arnaudo per 2 volte chiama il portiere ospite agli straordinari. Al 15’ Li Punti in 10 per l’espulsione di Serna, per un contatto con il gomito troppo alto su Lonis. L’undici di Salis, nonostante tutto, cerca di colpire al 41’, con Padovani che di testa impegna Mereu. Al 47’ il vantaggio di Arnaudo, di testa su angolo di La Valle. In avvio di ripresa, al 1’, azione sulla destra della Tharros, Calaresu serve Boi che di tacco, spalle alla porta, infila Pittalis. Dopo un tiro insidioso di Castigliego al 19’, gli oristanesi, intorno alla mezzora, ci provano con Atzori, che impegna il neo entrato Mannoni in uscita; Sanna e Piras, che calciano a lato. Al 44’ il tris è firmato da Sanna, con uno scavetto, su assist di Calaresu. Al 51’, per fallo di Andrea Mereu su Spano, Pucinelli segna il 3-1 su rigore.

