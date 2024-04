Prima gioia Catalana Cagliari, doppio k.o. 

La seconda giornata della Serie A di baseball è coincisa con la prima storica vittoria della neopromossa Catalana, che a Codogno si è aggiudicata gara1 per 4-5 trascinata da un ottimo Nicola Zidda, autore di 10 strikeout. Gli algheresi hanno poi perso gara2 per 3-2. È andata decisamente peggio al Cagliari, che a Ronchi dei Legionari ha incassato un doppio, tennistico 6-1. A mettere il sigillo sugli unici due punti, il giovanissimo Filippo Angioi e il cubano José Pablo Cuesta.

Sabato 4 cagliaritani di nuovo in scena in trasferta, stavolta sul campo del Crocetta a partire dalle 15, mentre dalle 10.30 di domenica, a Sassari, la Catalana farà gli onori di casa col Senago.

Esordio amaro, per la Supramonte, tornata in A2 di Softball dopo un anno di B. Le orgolesi, impegnate in trasferta a Rovigo, sono state sconfitte 10-0 in 4 inning per “manifesta superiorità” in gara1 e 5-0 in gara2 e cercheranno riscatto, domenica a partire dalle 11, sul diamante di Anzio contro il Nettuno.

RIPRODUZIONE RISERVATA