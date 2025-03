Prima fila tutta McLaren in Australia 

Melbourne. Una certezza (le due McLaren, in prima fila al via) e un’incognita (la pioggia che potrebbe aver fatto spostare di un’ora la partenza prevista per le 5 del mattino) nel Gp d’Australia che apre la stagione della Formula 1. Chi non si è svegliato presto potrà rivedere la gara alle 9.45 o alle 14 su Sky Sport, per scoprire chi sarà il primo vincitore di un’annata lunghissima.

Ieri in qualifica Lando Norris e Oscar Piastri (australiano) hanno demolito la concorrenza nel tratto finale della pista di Albert Park, confermando che la McLaren è l’auto da battere. Il campione del mondo in carica, Max Verstappen (Red Bull) e George Russell Mercedes) si sono difesi bene, occupandpo la seconda fila mentre alla Ferrari è sfuggita nei secondi finali la terza, dopo si sono inseriti Yuki Tsunoda (RB) e Alexander Albon su Williams. Settimo a 0”659 Charles Leclerc (che non si è migliorato nel giro decisivo) e ottavo Lewis Hamilton, che paga quasi 9 decimi al poleman di giornata. Decimo (dietro l’Alpine di Pierre Gasly) l’ex ferrarista Carlos Sainz al debutto con la Willimas. Kimi Antonelli (Mercedes) finendo fuori già in Q1 (16°).

RIPRODUZIONE RISERVATA