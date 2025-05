Prima fiera dello sport, protagonisti 500 ragazzi 

A Bari Sardo giornata all’insegna dello sport e del sano e puro divertimento. Non poteva andare meglio la prima fiera dello sport organizzata dal comitato provinciale Ogliastra Coni Csen, finanziata dall’Unione dei Comuni d’Ogliastra con il patrocinio del Comune. Il messaggio della giornata ha richiamato l’importanza della pratica dello sport per migliorare la vita dei giovani e di tutti. La manifestazione è stata un successo per i numerosi sport proposti grazie alla collaborazione delle associazioni del territorio. Molto partecipata la mattinata dedicata agli alunni delle scuole elementari e medie, accompagnati dai genitori. Sono stati premiati tutti con una medaglia e un attestato i 498 partecipanti di età compresa tra 4 e 16 anni. Partecipazione oltre ogni aspettativa, i presenti hanno potuto cimentarsi in varie discipline: dal basket, alla pallavolo, al tennis, muay thai, arti marziali. Nel pomeriggio l’ingresso al Circillai era per tutti e ha registrato un’ondata di curiosi e appassionati. «Dai più grandi ai più piccini, tutti hanno avuto la possibilità di conoscere, provare e ricevere informazioni sulle tante attività e discipline sportive. Siamo felici e soddisfatti, ringraziamo tutti per la collaborazione», dice l’assessore Andrea Murru.

