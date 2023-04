Prima fermata Berchiddeddu 

Su quelle vie che furono battute dalla transumanza, i primi 22 km cammineranno, per circa dieci, sul tracciato che porta a San Paolo di Monti (in un ideale abbraccio con un percorso religioso caro ai fedeli galluresi) per poi proseguire verso Sa Castanza e la via delle vigne. Alla benedizione di Don Totoni Cossu, direttore dell’ufficio Missionario della Diocesi di Nuoro, l’invito dell’hospitalera lulese Mariangela Dui a seguire l’esempio di Olbia, nell’energia profusa nella condivisione del progetto. Un cammino dell’anima che è anche cammino di conoscenza dei territori, da scoprire col cuore. «Il comune di Olbia è lietissimo di accogliere il percorso religioso– ha detto il delegato di frazione, Salvatore Sini – che è anche una possibilità di accrescere la conoscenza di borghi come questo».

Così, davanti al sagrato della Chiesa di Maria Immacolata, la presentazione dei primi venti chilometri di pellegrinaggio, è un atto denso di condivisione con gli abitanti pronti ad ospitare i fedeli in cammino. «La cosa più bella dell’associazione – ha sottolineato Antonello Menne, presidente e ideatore del “Il cammino di Bonaria”, nel ringraziare i tanti cittadini di Berchiddeddu che stanno collaborando - sono l’accoglienza e rapporti di amicizia che si vanno creando. Sta nascendo una grande idea, e, con questa, una visione. E se, come in questo caso, nasce sotto la protezione della patrona massima non ci può fermare nessuno».

Le frecce indicano la strada: dall’imbocco della scalinata di San Simplicio fino all’ingresso della Piazza di Berchiddeddu, piccola frazione di Olbia che ha accolto l’inaugurazione della tappa del Cammino di Bonaria. La prima, per l’esattezza, delle dodici che, prendendo avvio dalla Basilica olbiese, raggiungeranno, dopo 350 Km, la Madonna di Bonaria, a Cagliari. Nel segno dell’accoglienza, dell’inclusione e della fede, il cammino religioso prende forma portando un messaggio di gioia nelle comunità che attraversa.

Il percorso

L’accoglienza

La prima parte dell’intensa mattinata, davanti alla statua della Madonna, sul prato della Basilica di San Simplicio, dove il parroco Don Antonio Tamponi ha impartito la benedizione ed è stato intonato un antico canto del pellegrino della tradizione di Santiago di Compostela. Custodire con cura questo inizio di restituzione degli itinerari cristiani, il suo messaggio. «Tra le due pietre miliari di San Simplicio e della Madonna di Bonaria – ha detto – da Olbia a Berchiddeddu, il pellegrinaggio parta e diventi tale». Come tutti i cammini religiosi anche quello di Bonaria, operativo dall’estate prossima, si fonda sull’ospitalità del viandante: l’appello di Antonello Menne al paese e alle istituzioni a trovare semplici soluzioni abitative o forme di accoglienza in famiglia o in parrocchia. Fondamentale il lavoro dell’Aspo nella sistemazione della cartellonistica. Il direttore Massimo Putzu, presente all’inaugurazione, è stato più volte ringraziato.

