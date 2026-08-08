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09 agosto 2026 alle 00:42

Prima e Seconda Categoria, ecco gironi e ripescaggi 

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Ecco i gironi di Prima e Seconda Categoria, al via il 27 settembre. In Prima ripescate Golfo Aranci, La Salle e Ottava.

Girone A : Azzurra Monserrato, Baunese, Capoterra, Cardedu, Decimo 07, Gioventù Sarroch, Himalaya Mulinu Becciu, Idolo, La Palma, La Salle, Pirri, San Basilio, San Vito, Sestu, Tertenia, Ulassai.

Girone B : CR Arborea, Decimopu-

tzu, Freccia Parte Montis, Gialeto, Gonnosfanadiga, Isili, Orrolese, Perdaxius, Sadali, Santa Giusta, Sanverese, Segariu, Tonara, Ver-

de Isola, Villamassargia, V. Furtei.

Girone C : Abbasanta, Atletico Bono, Bittese, Bottidda, Corrasi Junior Oliena, Dorgalese, Fanum Orosei, Ghilarza, Golfo Aranci, Lulese, Oschirese, Santu Predu, Silanus, Supramonte, Tavolara, Tuttavista Galtellì.

Girone D : Atletico Castelsardo, Badesi, Bonnanaro, Ittiri, Lanteri Sassari, Lauras, Malaspina, Olmedo, Ottava, Ploaghe, Porto Torres, San Paolo Sassari, Siligo, Sorso 1930, Stintino, Valledoria.

In Seconda out Calmedia Bosa, FC Alghero, Porto Rotondo, Quartu 2000 e S. Lucia. Ripescate Allai, Berchidda, Nulese, Barbusi, Monterra, PGS Club San Paolo, Loiri, Osini. Attesa per Carbonia e Olbia.

Girone A : Accademia Sarrabese, Belvedere Villasalto, Burcei, Cas-

tiadese, Frassinetti, Jupiter, Kala-

gonis, La Pineta Sinnai, Mulinu Becciu, PGS Club San Paolo, Pula, Settimo, Sinnai, Uragano Pirri.

Girone B : Asseminese, Atletico Uta, Barbusi, Bindua, Carloforte, Cortoghiana, Decimomannu, Domusnovas, Gioventù Assemini, Matzaccarese, Sant’Anna Arresi, Teulada, Ussana, Villaperuccio.

Girone C : Don Bosco F., Escala-

plano, Gesturi, Havana San Basi-

lio, Libertas Barumini, Monreale, Pabillonis, Perdasdefogu, S. Vit-

toria Esterzili, Sardara, Senorbì, Seulo, Sini Masullas, Us Mandas.

Girone D : Ales, Arcidano Calcio 2020, Atzara, Barbagia Sport, Busachese, Marrubiu, Meana Sardo, Narboliese, Nurachi, Orato-

rio Terralba, Pol. Allai, Ruinas, San Marco Cabras, Simaxis.

Girone E : Atl. Sarule, Bariese, Ca-

lagonone, Folgore, Girasole, Ilbo-

no, Irgolese, Lodine, Ollolai, Orani, Orunese, Osini, Triei, Villagrande.

Girone F : Alà dei Sardi, Borore, Bortigali, Bultei, Burgos, Monter-

ra, Nulese, Ottana, Pattada, Pol. Frassati, Pozzomaggiore, San Nicola Ozieri, Sedilo, Turalva.

Girone G : Atletico Sorso, Centro Storico Sassari, CUS Sassari, Flo-

rinas, Folgore Tissi, GSA Laerru, Minerva, S. Lucia Sennori, Senno-

ri, Sp. Alghero, Sp. Sassari, Turri-

tana, Tzaramonte, Viddalbese.

Girone H : Atletico Maddalena, Berchidda, Biasì, Budonese, La Salette Olbia, Loiri, Monti, Palau, Porto Cervo, Porto San Paolo, Sant’Antonio Gallura, Siniscola Montalbo, Sp. Paduledda, Trinità.

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