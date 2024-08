Imprenditrice e prima donna presidente della Regione. La nuorese Alessandra Todde, classe 1969, è la settima Rondine d’oro premiata domenica dall’associazione “Barbagia nel mondo” e dal Presidio turistico nuorese con il patrocinio di Camera di commercio e Isre. Laureata in Scienze dell’informazione e poi in Informatica all’università di Pisa, ha vissuto diversi anni all’estero tra Stati Uniti, Spagna, Inghilterra, Francia e Paesi Bassi dove si è occupata di tecnologia, energia, finanza ed evoluzione digitale, per poi rientrare in Italia nel 2018. Manager, è fondatrice e amministratrice delegata di Energeya nel 2015. Ha ricoperto il ruolo di Senior advisor energy markets in Fis Global, Sales director South&Eastern Europe in Sungard e Client relationship manager Sud Europa in Nexant. Nel 2014 è premiata come imprenditrice dell’anno dall’associazione Imprenditrici e donne dirigenti d’azienda. Amministratrice delegata di Olidata, si è dimessa per candidarsi alle elezioni europee. Nel 2018 è considerata una delle 50 donne italiane più influenti nel mondo della tecnologia. Un anno dopo è sottosegretaria e viceministra dello Sviluppo economico, nel 2022 deputata. Vince le elezioni in Sardegna ed è la prima presidente della Regione donna nella storia dell’Isola. (g. pit.)

