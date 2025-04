«Prima di Pasqua riapriamo via Roma»

Strada riaperta al traffico prima di Pasqua, e cantiere rimodulato per andare incontro ai commercianti messi in ginocchio dal drastico calo dei clienti. Novità emerse al margine di un sopralluogo organizzato ieri dal Comune di Selargius con i vertici di Abbanoa in via Roma, lì dove dal 10 marzo sono in corso i lavori per rifare la rete idrica.

Un nuovo piano per limitare i disagi vissuti prima di tutto dagli imprenditori presenti lungo la strada diventata da settimane un deserto. Preoccupazioni e malcontento sfociati in una petizione firmata da circa trenta commercianti della zona che chiedevano un’accelerata del cantiere: «Altrimenti qui chiudiamo tutti», il loro grido d’allarme di pochi giorni fa.

La svolta

Ieri mattina l’annuncio davanti a transenne e operai impegnati ancora nel primo lotto del cantiere. Presente il presidente del Consiglio d’amministrazione di Abbanoa, Giuseppe Sardu, insieme al sindaco Gigi Concu, alcuni esponenti della Giunta e ai tecnici della società idrica. Di fatto gli interventi nel tratto fino a via D’Azeglio saranno completati entro questa settimana e consentiranno di riaprire al traffico tutta via Roma. «I lavori in corso sono fondamentali per la riqualificazione della rete idrica cittadina», le parole del presidente Sardu, «ma siamo sensibili alle preoccupazioni manifestate dall’amministrazione comunale, che si è fatta portavoce dei residenti e dei commercianti della strada preoccupati per un’eccessiva durata del blocco della viabilità. Per questo motivo i nostri tecnici stanno studiando un piano su più fasi che consenta di limitare quanto più possibile i disagi». Un piano B concordato col Comune. «I lavori sono urgenti e non possono essere rimandati, ma abbiamo chiesto e studiato una rimodulazione del cantiere in modo da evitare ulteriori disagi a residenti e commercianti», spiega il sindaco.

La riapertura

La strada sarà riaperta al traffico entro questa settimana. L’impresa si sposterà poi nella traversa di via Manin dove è presente un’altra criticità, e a maggio - superato il periodo delle festività - saranno riavviati i lavori in via Roma, nel tratto dall’incrocio con via Sant’Antonio verso il centro. Il cantiere in questo caso non richiederà la chiusura del traffico: si lavorerà a bordo strada consentendo la circolazione delle auto.

Finito questo step – fa sapere Abbanoa – si proseguirà nella parte centrale dell’arteria dove sarà istituito ancora una volta lo stop alla viabilità, ma con tempistiche ridotte: verranno impiegate più squadre e accelerati gli interventi con l’obiettivo di completare il cantiere all’inizio dell’estate.

