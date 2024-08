«Prima di colpirla le ho chiesto scusa» 

Bergamo . «Sharon aveva le cuffiette e guardava le stelle. Prima di colpirla le ho detto: “Scusa per quello che ti sto per fare”. E lei, mentre la accoltellavo, mi diceva: “Perchè? Perchè?”». Moussa Sangare ha raccontato così gli ultimi secondi di vita di Sharon Verzeni mentre l’accoltellava a morte. Il 31enne, che ha confessato l’omicidio della barista di 33 anni, avvenuto nella notte tra 29 e 30 luglio, ha ripercorso nei dettagli il delitto durante l’interrogatorio nella caserma dei carabinieri di Bergamo, al termine del quale è stato fermato per omicidio premeditato.

Il racconto del delitto

Una coltellata al petto, poi tre alla schiena. Sangare, secondo quanto da lui riferito, quella sera era uscito con gli amici ma non aveva bevuto né fumato hashish. Rientrato a casa a Suisio, il paese dove abitava, era uscito nuovamente portando con sé quattro coltelli con l’intenzione di colpire una qualsiasi persona. Arrivato nella vicina Terno d’Isola, durante il suo percorso ha minacciato due ragazzini facendo vedere loro la lama presa da un ceppo di coltelli in cucina. In piazza a Terno ha visto Sharon che passeggiava, intorno all’una di notte, e che «guardava le stelle in cielo, con le cuffiette». Le si è avvicinato, sempre in bicicletta, l’ha afferrata da dietro dandole un primo colpo al cuore. «Scusa per quello che ti sto per fare», ha detto mentre lei, dopo la prima coltellata, ha chiesto: «Perchè? Perchè?».

Si è tagliato i capelli

Sharon morirà poco dopo aver telefonato al 118 riuscendo solo a dire: «Mi ha accoltellata». Sangare ha raccontato di essere poi fuggito in bicicletta verso Suisio e le telecamere lo riprendono. Ha seppellito il coltello nell’argine dell’Adda e buttato nel fiume tre di quelli che rimanevano nel ceppo. Ha modificato il manubrio e i catarinfrangenti della bici e si è tagliato i capelli. È stato individuato grazie a due uomini di origine marocchina che l’hanno riconosciuto nei frame che i carabinieri hanno mostrato loro.

La sagoma di cartone

Nel tugurio in cui viveva è stata trovata una sagoma in cartone che aveva usato per vedere quanto potesse penetrare un coltello. L’appartamento è stato trovato pieno di bottiglie di birra, senza elettricità e acqua, in condizioni igieniche tali da lasciar supporre che vi si fosse trasferito da tempo. È nello stesso palazzo in cui vivono sua madre e sua sorella, che l’avevano denunciato per maltrattamenti. L’omicida molto probabilmente ripeterà il suo racconto domani davanti al gip. Intanto, la famiglia di Sharon chiede che non si parli di raptus. «Anche perché», sottolinea il legale Luigi Scudieri, «ci sono tutti gli elementi per sostenere che quello di Sangare sia un delitto pianificato».

