Prima derubati e poi uccisi? 

Un uomo avvezzo al mare e ai suoi pericoli, abituato a muoversi a Olbia nella zona di via Roma e via Tasso anche al buio, un uomo trovato senza vita in acqua il 2 dicembre 2022, poco dopo la scomparsa di Rosa Bechere. E adesso dalle indagini sulla sparizione della pensionata emerge che la storia tragica di Antonio Usai, 68 anni, annegato nel lungomare di via Redipuglia, ha molti punti di contatto con il caso della donna della quale non si hanno più notizie da tre anni. Fatti che alla luce degli elementi (coperti da riserbo) in possesso del sostituto procuratore Alessandro Bosco e della Procura generale, pongono una serie di interrogativi ai quali darà delle risposte la polizia giudiziaria. Il filo rosso che lega i casi sono i soldi che sarebbero stati sottratti dalla casa dell’anziano prima della tragedia. Antonio Usai viene trovato senza vita la mattina del 2 dicembre 2022, è una donna a dare l’allarme vedendo il suo corpo in mare, a pochi metri dal marciapiede di via Redipuglia. La famiglia di Usai, ancora oggi, non conosce l’esatta dinamica dei fatti che hanno preceduto il decesso dell’uomo. Ma c’è una circostanza che lega la storia di Antonio a quella di Rosa.

I soldi spariti

Secondo la Procura di Tempio, Rosa Bechere prima di sparire è stata derubata di soldi e beni. È in corso un procedimento davanti al gup, a carico di Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu, la prova della loro responsabilità non è stata mai raggiunta. Non solo, il Tribunale ha respinto con un provvedimento molto duro la richiesta di arresto della coppia. Quindi si parla di una presunta appropriazione di denaro, ma senza responsabili. Di sicuro Rosa è stata derubata. E anche dalla casa di Antonio Usai sono spariti dei soldi. I controlli effettuati dopo il recupero del corpo hanno confermato che nell’abitazione del pensionato non c’era più il gruzzoletto che l’uomo aveva per le sue necessità. Usai, ma sul punto non ci sono certezze, aveva messo da parte quanto incassato a titolo di risarcimento per un incidente avuto mentre si spostava in bicicletta. Il pensionato conosceva diverse persone dello stesso giro di Rosa Bechere, gli ambienti frequentati erano gli stessi. Dalla sua casa è sparito tutto. Un altro dato rilevante è la circostanza (segnalata dagli avvocati Abele e Cristina Cherchi, legali dei parenti della pensionata scomparsa) delle razzie di denaro dalle case di altre persone con lo stesso giro di frequentazioni di Rosa Bechere. Seguendo i soldi forse gli investigatori potrebbero risolvere il giallo della sparizione della pensionata e aprire nuovi scenari sulla morte di Usai.

