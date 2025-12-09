Prima dell’esantema spesso febbre e cefalea 

Bambini, quali sintomi?

La varicella nei bambini in genere causa sintomi lievi. Dopo un’incubazione di 10-21 giorni insorge il tipico esantema: papule intensamente pruriginose che diventano vescicole poi ricoperte di croste. 1-2 giorni prima dell’esantema possono presentarsi febbre, malessere e cefalea. La contagiosità persiste finché le lesioni si ricoprono di croste (3-7 giorni). Chi ha più di 12 anni e gli affetti da patologie croniche cutanee o polmonari sono più a rischio forme severe. Le complicanze sono più frequenti tra i soggetti non vaccinati e includono infezioni batteriche cutanee, encefalite e polmonite. Il virus resta in forma latente nei gangli nervosi: la sua riattivazione dà origine all’herpes zoster.