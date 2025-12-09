VaiOnline
Pediatria
10 dicembre 2025 alle 00:25

Prima dell’esantema spesso febbre e cefalea 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Bambini, quali sintomi?

La varicella nei bambini in genere causa sintomi lievi. Dopo un’incubazione di 10-21 giorni insorge il tipico esantema: papule intensamente pruriginose che diventano vescicole poi ricoperte di croste. 1-2 giorni prima dell’esantema possono presentarsi febbre, malessere e cefalea. La contagiosità persiste finché le lesioni si ricoprono di croste (3-7 giorni). Chi ha più di 12 anni e gli affetti da patologie croniche cutanee o polmonari sono più a rischio forme severe. Le complicanze sono più frequenti tra i soggetti non vaccinati e includono infezioni batteriche cutanee, encefalite e polmonite. Il virus resta in forma latente nei gangli nervosi: la sua riattivazione dà origine all’herpes zoster.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Gaetano, una rete per la svolta

l Caruso, Pilia
Regione

Agricoltura, nuovo corso con Agus «Filiera del cibo, chiave del rilancio»

I Progressisti ritornano nell’esecutivo: «Serve collegialità su tutto» 
Alessandra Carta
politica

I boss nell’Isola, scontro fra Todde e Nordio

La presidente: «Da Meloni sei giorni di silenzio sul 41-bis». Il ministro: «Nessun arrivo di detenuti» 
Marco Noce
La storia

«A 80 anni lavoro nella mia farmacia:  la pensione aspetta»

Anna Scalas: non ho alcuna fretta di rinunciare all’impegno quotidiano 
Flavia Inconi
orrore a roma

Violentata all’uscita della metro

La vittima è una studentessa fuori sede di 23 anni, caccia a tre uomini 