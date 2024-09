Prima della gara omaggio alla tomba di Mirko Farci 

Prima di scendere in campo, i calciatori in erba sono andati in cimitero a deporre un fiore sulla tomba di Mirko Farci. Alle 9.30 di ieri, le sette squadre protagoniste del secondo memorial del ragazzo ucciso l’11 maggio 2021 hanno varcato la soglia del camposanto di viale Santa Chiara raggiungendo la tomba dove riposa Mirko. Lui, vittima della furia omicida dell’ex compagno della madre, Shahid Masih, condannato in secondo grado all’ergastolo, era grande appassionato di calcio e tifava la Juventus. Nell’ultima notte prima della tragedia ha dormito con la maglia bianconera. Per lui era seconda pelle e non mancava mai di pubblicare una foto sui social con indosso la casacca della squadra che adorava sin da piccolo. Mirko, che giocava come centrocampista esterno, aveva avuto un passato anche tra le giovanili di Accademia Ogliastra e Tortolì, due delle sette squadre della categoria Giovanissimi che, tra sabato e ieri, si sono sfidate sul sintetico del Fra Locci. A contendersi la vittoria della manifestazione commemorativa anche il Girasole, Cos, Accademia Sarrabese, San Paolo Sassari e Ferrini Cagliari, squadra vincitrice della prima edizione. Proprio i rossoblù cagliaritani hanno concesso il bis, vincendo in finale contro l’Accademia Sarrabese. (ro. se.)

