prima confermato, poi scaricato: «Non si fa così» 

«Come mi sento? Mi hanno fatto toccare il fondo. Mai avrei immaginato una cosa simile». Definire Mauro Ragatzu deluso è inadeguato. Il bomber quartese è stordito e affranto. Furente con la società, il Monastir, e con chi «lo scorso inizio giugno mi ha stretto la mano assicurandomi che sarei rimasto e invece sabato mi ha chiamato per dirmi che non rientravo più nei piani del club». Un finale inatteso e doloroso, per chi a suon di gol (ben 40) ha trascinato la squadra in Eccellenza a 41 anni compiuti. Un record.

La scelta

Che però non ha avuto alcun peso nelle successive scelte di mercato. Anche se il punto dolente non è il mancato rinnovo del contratto: è il modo, e anche i tempi, in cui gli è stato comunicato. «A giugno mi hanno cercato alcune squadre, anche importanti, ma ho detto no perché avevo dato la mia parola al Monastir già a marzo. Ora chi mi ha contattato ha speso il proprio budget per andare su altri giocatori, e io a fine luglio, con i ritiri al via e le squadre pronte, mi trovo a terra. Quattro mesi fa il club mi parlò di una possibile conferma e dissi subito sì: neanche trenta giorni fa il ds Zanda mi ha detto che ero un giocatore importante e voleva rimanessi, tanto che a parole abbiamo anche trovato l’accordo. Mi avevano stretto la mano lui e il tecnico Angheleddu dicendomi “bentornato”. Poi non so cosa sia capitato, sono spariti. Sabato mi ha chiamato il direttore sportivo per prendere un caffè, che non ho bevuto, e mi ha dato la notizia. Assurdo. Per me hanno raschiato il fondo, non ci si comporta così. Bastava essere chiari da subito, sapevo che stavano trattando giocatori importanti ma il mio posto me lo sarei giocato come sempre. Nessuno mi ha mai regalato alcunché. Ho sempre fatto il mio dovere, ho un buon rapporto coi tifosi che infatti voglio ringraziare. Come la squadra. La società no: l’anno scorso mi aveva anche detto che in tre anni volevano salire in Serie D e io facevo parte del progetto».

Si ricomincia

Ora si ricomincia. «Smettere? Sono frastornato, è stata una botta pesante. Nel calcio però non si può mai dire».

RIPRODUZIONE RISERVATA