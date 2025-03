Prima colonia felina: sì alla città dei gatti 

La presenza dei gatti per l'amministrazione comunale può diventare importante e per questo vanno tutelati in tutte le maniere. Macomer diventa città dei gatti. Il Comune, sollecitato da diversi cittadini, ha per questo istituito la prima colonia felina, che sarà ospitata nel centro abitato, e che sarà la prima di tante. Si tratta di gruppi di gatti che vivono in stato di libertà e frequentano abitualmente una zona della cittadina. A differenza dei cani, non si può parlare di gatti randagi, bensì di gatti che vivono in stato di libertà sul territorio (colonia felina). La legge li protegge e vieta a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.

Quanto alla situazione della popolazione felina a Macomer, nel territorio comunale esistono già una decina di colonie feline libere, che vengono accudite da persone volonterose, gattari e gattare, che s’impegnano nella nutrizione dei gatti, ma soprattutto svolgono un’efficace funzione di controllo sulle colonie, mantenendo la pulizia della zona interessata. L'amministrazione comunale ha agito a seguito di una regolare richiesta di un cittadino, accolta con favore dall'amministrazione comunale, che i giorni scorsi ha chiuso l’iter amministrativo verificandone la fattibilità. Una novità assoluta. Le colonie saranno protette e regolate dalla legge dello Stato e disciplinate anche da un’apposita delibera della Giunta regionale del 2010. «È una prima esperienza, che vogliamo seguire con attenzione - spiega l'assessore all’Ambiente, Toto Listo - Speriamo di raggiungere gli obiettivi per cui le colonie feline nascono, quindi la possibilità di cura e di accudimento dei numerosi gatti presenti nel territorio comunale in una situazione controllata anche dal punto di vista igienico e sanitario». (f. o.)

