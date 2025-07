«Prima causa scatenante: lo stress» 

«La psoriasi è una patologia infiammatoria che si manifesta con chiazze eritemato-squamose diffuse, dovute ad una esagerata attivazione del sistema immunitario», spiega Cristina Mugheddu, dirigente medico dell’AOU di Cagliari e responsabile del Centro psoriasi all’ospedale San Giovanni di Dio: «Si tratta di persone che hanno una predisposizione genetica e nel corso della vita possono sviluppare diversi episodi o manifestazioni croniche persistenti in risposta a svariati fattori scatenanti, il primo dei quali è lo stress, ma anche infezioni, alcuni tipi di farmaci (cardiologici, come i beta bloccanti, il litio, antipsicotici e antinfiammatori). In generale si accompagna all’insorgenza di svariate patologie sistemiche, come obesità, diabete, ipertensione che a loro volta agiscono da evento stressogeno. L’associazione più frequente è con l’artrite psoriasica, di cui soffrono fino ad un terzo dei pazienti».

«In Sardegna l’incidenza si attesta sul 3-5% della popolazione, in linea con la percentuale nazionale», prosegue la specialista: «Si tratta della più rappresentata tra le malattie cutanee fra quelle curate in ospedale. Noi seguiamo oltre cinquemila pazienti e non siamo gli unici a Cagliari».

«Si tratta di una patologia che ha visto un grande investimento da parte della ricerca, con grandi progressi nella terapia», mette in evidenza Mugheddu, «per quanto solo un 10-20% delle persone affette abbiano effettivamente bisogno di terapia sistemica. In forme lievi (30-40% dei casi), bastano terapie topiche con creme che sono molto migliorate rispetto al passato e la fototerapia, anche con luce solare naturale o presso il nostro centro, esposizione a radiazione ultravioletta selettiva. Sotto questo profilo il paziente sardo è avvantaggiato.

«Essendo una malattia molto visibile, determina in tutti i pazienti implicazioni importanti nei rapporti interpersonali», specifica la dottoressa, «se il paziente diventa sofferente anche dal punto di vista psichico si crea un circolo vizioso, che automantiene l’infiammazione. Molto spesso è sufficiente il trattamento della forma cutanea per accrescere il benessere. Da venti anni si utilizzano gli anticorpi monoclonali, che hanno rivoluzionato il trattamento della psoriasi: hanno pochi effetti collaterali e si possono usare tutta la vita. È fondamentale ribadire che la psoriasi non è un male incurabile, si può tenere sotto controllo. È però importante farsi seguire da centri specializzati».