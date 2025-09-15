«Prima casa? No, pagate 9.000 euro» 

Una sfilza di cartelle Imu per un totale di 8700 euro «perché non è vero che è una prima casa e quindi dovete pagare». Se l’è viste recapitare a partire dal 2018 Daniela Dazzi, originaria di Cagliari ma residente a Villasimius dal 2000. Dazzi, sposata con Marco Lai (la nonna è di Villasimius), ha avuto poche spiegazioni dal Comune (che ha notificato le cartelle per conto di una società esterna incaricata di scovare i residenti fantasma): «Suo marito risulta residente a Cagliari, quindi per noi è una seconda casa». Non solo: le bollette dell’energia elettrica «non sono congrue – le hanno riferito i responsabili degli uffici – i consumi cioè sono troppo bassi per risiedere davvero durante tutto l’anno».

La vicenda

Quella di Daniela Dazzi e Marco Lai – docente di educazione fisica oggi in pensione – inizia nel 2012, subito dopo l’abolizione dell’Imu per la prima casa. «Ho acquistato casa a Villasimius nel 2000 – racconta Dazzi – in via Parigi. Nel 2004 l’ho venduta per acquistarne un’altra sopra una collina, in località Conca Arrubia. Nel 2012 la prima sorpresa, la richiesta di pagare l’Imu perché mio marito ha la residenza a casa della mamma, a Cagliari. Ricorriamo in autotutela e ci danno ragione». Sembrava tutto risolto, e invece ecco nuove cartelle Imu, una dopo l’altra. Le prime - dal 2013 al 2015 per 3700 euro – non le ha mai ritirate («Non avevamo la cassette delle lettere»). Nel 2021, invece, le riceve: 8700 euro da pagare subito per gli anni che vanno dal 2018 al 2021. «Ci siamo preoccupati – interviene il marito Marco Lai - anche perché ci hanno detto che se non pagavamo sarebbe scattato un pignoramento. Siamo stati costretti a chiedere un prestito e in pochi giorni abbiamo saldato il presunto debito, pur certi che quelle somme non erano dovute».

Nessun rimborso

Norme alla mano (i coniugi possono risiedere in case diverse, la sentenza definitiva è del 2022), l’anno successivo chiedono il rimborso «ma soprattutto – aggiungono entrambi – come ci possono dire che i consumi erano troppo bassi? A parte che erano in linea con quelli dei vicini non potevamo, ad esempio, usare la candela? Oppure decidere di farci una lunga vacanza, di fare viaggio di qualche mese?». Dagli uffici, sempre nel 2022, arriva la promessa del rimborso. Che è rimasta tale. «È incredibile – taglia corto Lai – come siano passati tre anni e ancora non ci sia stato alcun rimborso. Quando ci hanno chiesto i soldi abbiamo pagato in pochi giorni, adesso che ce li devono rendere hanno alzato un muro. Purtroppo ci vediamo costretti a fare causa, ma non è così che un Comune si dovrebbe comportare con un cittadino».

Il sindaco

Gianluca Dessì conosce la vicenda: «È tutto in mano agli uffici – dice – posso però dire che conosco bene Marco e Daniela. Sono delle persone oneste e rispettabili. Mi auguro che si risolva tutto nel più breve tempo possibile».

