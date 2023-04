Prima casa: contributi alle famiglie 

Cinque istanze ammesse e finanziate, e 22 ammesse al bando ma non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili. È questo, a Nuraminis, l’esito dell’istruttoria da parte del’ufficio del Comune, delle istanze per l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto o la ristrutturazione di prime case.

I fondi sono stati concessi al Comune di Nuraminis dalla Regione Sardegna, nel quadro della legge per il contrasto allo spopolamento dei piccoli comuni sotto i 3 mila abitanti, che prevede appunto incentivi allo sviluppo imprenditoriale sostegni per chi decide di acquistare o ristrutturare immobili destinati a prima casa. In favore del Comune di Nuraminis è stata stanziata stata la somma complessiva di 162 mila euro nel triennio 2022-2025, con una ripartizione di 54 mila euro per ognuno dei tre anni. A tre dei soggetti ammessi andrà la somma di 15 mila euro, mentre ai restanti due beneficiari 7.500 e 1.689 euro rispettivamente. (ig. pil.)

