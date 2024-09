Prima campanella tra i cantieri 

Fra lavori in corso, costruzione di nuovi edifici e mega accorpamenti di istituti, inizia a Carbonia l’anno scolastico per 4.000 studenti dalle materne alle superiori. Sarà in alcuni casi una campanella delle 8.30 accompagnata dei tipici rumori da cantiere.

Le opere

Nella scuola media Deledda Pascoli è infatti in corso un massiccio intervento di potenziamento energetico e rifacimento degli esterni: non inficerà l’ingresso in aula dei ragazzi. Nella scuola media Satta, invece, sono conclusi i lavori di rifacimento del soffitto della palestra rimasta chiusa per mesi per un distacco. «E abbiamo cantieri – sottolinea l’assessore alla Scuola Antonietta Melas – anche alle elementari Ciusa e in via Brigata Sassari con la costruzione di due nuovi asili nido, nonché a Serbariu e a Is Meis con la realizzazione di due nuove mense scolastiche: lavori che vanno di pari passo con l’inizio della pulizia di tutti i giardini scolastici in città e frazioni».In attesa che a Cortoghiana partano i lavori da 400mila euro per risanare la scuola di via Tacca chiusa da molto tempo, a decollare sono stati invece gli accorpamenti.

Il super istituto

L’istituto comprensivo (materne-medie-elementari) Don Milani è stato accorpato all’istituto comprensivo Deledda Pascoli. Ma colpisce la fusione di altri due istituti superiori: le professionali Ipia Emanuela Loi sono stato accorpate all’istituto tecnico Cesare Beccaria dando così vita a un’entità scolastica di oltre 800 alunni con cinque sedi distribuite in tutto il territorio e ben dodici indirizzi didattici. Una vera e propria scuola provinciale con la nuova preside, Giorgia Floris, 47 anni, chiamata a gestire una scuola ramificata nel Sulcis Iglesiente. L’Ipia ha la sede di Carbonia e Sant’Antioco con i corsi di ottico, manutentori, meccanici, assistenti sanitari e servizi enogastronomici-alberghieri. Il Beccaria, diviso fra Carbonia, Santadi e Villamassargia, vanta invece l’indirizzo agrario, quello di marketing, sistemi aziendali, relazioni internazionali, turismo, più due corsi serali (marketing e commercializzazione) con quasi duecento studenti lavoratori. «Alla fine l’accorpamento – spiega la preside Floris – permette di abbinare percorsi didattici che appartenevano alle due scuole ad esempio gli indirizzi del marketing, del turismo, agrari, enogastronomici ed alberghieri». Per visitare tutte le sedi è necessario percorrere 150 chilometri: «Sarà una responsabilità enorme ma avrò validi collaboratori». Il Beccaria, con sede a Carbonia in via Brigata Sassari, avrà una nuova palestra che sta costruendo la Provincia.

