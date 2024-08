Prima campanella per alunni e operai 

La prima campanella, che suonerà a metà settembre, farà entrare nelle scuole comunali alunni e operai. Sono tanti gli edifici con lavori in corso «Perché vogliamo aumentare la capacità di accoglienza dei nidi e delle scuole per l’infanzia e migliorare il sostegno al sistema integrato dei sistemi educativi rivolti all’infanzia, nell’ottica del sostegno alla maternità», precisa l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete.

Via Satta

L’opera di “Riqualificazione architettonica, funzionale, messa in sicurezza e adeguamento degli impianti dell’asilo nido di via Satta” procede senza intoppi tanto che dall’assessorato ai Lavori pubblici fanno sapere che «Si prevede di terminare i lavori entro la fine dell’anno». Consegnato nell’ottobre del 2023 per un importo complessivo di un milione e 278.912 euro (e poi aggiudicati per 815mila euro), l’intervento prevede la sostituzione dell’impianto di riscaldamento e degli infissi ma anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

Via Bellini

Dopo una sospensione «per motivi logistici», procede l’intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo della scuola primaria di via Bellini.

Appalto aggiudicato nel settembre 2023 per un importo di 182mila euro, sono già state eseguite le indagini sismiche e presentata la relazione. Dopo l’interruzione nel dicembre dello scorso anno, i lavori sono ripresi «al fine di consentire la realizzazione dei lavori durante la pausa estiva».

Via Amsicora

L’ex Frassinetti, acquistato anni fa dalla Provincia, oggi ospita i ragazzi della Media “Grazia Deledda” dopo che quello stabile è risultato pericoloso e addirittura da abbattere.

Oggi, nel grande edificio a ridosso della chiesa del Sacro Cuore sono in corso i lavori, aggiudicati nel settembre 2023 per un importo di 382mila euro, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico; «opere che stanno procedendo secondo cronoprogramma».

Sacro Cuore

Con i fondi del progetto “Iscola” nel settembre 2023 sono stati aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo della scuola “Sacro Cuore” in via Amsicora, per un importo di 295mila euro e «Gli interventi sono incorso secondo cronoprogramma».

Mentre è terminato l’intervento che riguardava la rimozione e la ricostruzione della copertura con relativa bonifica dell’amianto.

Via Marconi

Infine un altro cantiere è aperto nella scuola di via Marconi e riguarda in particolare i lavori per gli interventi di adeguamento igienico sanitario efficientamento energetico.

L’obiettivo

Ma sempre nell’ottica di migliorare l’offerta formativa per i bimbi e gli alunni, la Giunta Sanna nei mesi scorsi ha presentato la richiesta per ottenere un un finanziamento «per la progettazione di interventi di edilizia scolastica comprendenti anche la diagnosi energetica e l'attestazione di prestazione energetica - sottolineano dall’assessorato – Tale attività consiste nella redazione di uno studio sullo stato di fatto degli edifici al fine di migliorarne il livello delle informazioni e evidenziare l'eventuale necessità di interventi». Le scuole che potrebbero essere interessate sono l’istituto “Eleonora d’Arborea” in piazza Manno (90mila euro la richiesta di contributo), l’istituto “Alagon” in viale Diaz (sempre 90mila euro) e infine l’asilo di via Libeccio (133.474 euro). «Per tutti questi abbiamo già affidato gli incarichi tecnici», conclude Prevete.

RIPRODUZIONE RISERVATA