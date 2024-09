Prima Biennale d’Arte Contemporanea: vincono Nicola Caredda e Danilo Sini 

Nicola Caredda e Danilo Sini vincono il Premio del Pubblico alla prima Biennale d’Arte Contemporanea dedicata a Maria Lai. Il verdetto è stato proclamato nella serata di ieri al museo Camuc di Ulassai, durante una cerimonia a cui hanno preso parte il sindaco Giovanni Soru, la giunta comunale di Ulassai e il consiglio di amministrazione della Fondazione Stazione dell'Arte. La cerimonia si è conclusa poi nel piazzale della Stazione dell’arte con il concerto della formazione di country rock Death-Rattle.

Il riconoscimento alle due opere – un premio in denaro di 1.250 euro per ciascun artista – è stato attribuito dai voti dei visitatori nei due siti che ospitano l’esposizione: il museo Camuc e la Stazione dell’Arte. Nicola Caredda firma un lavoro postmoderno dal titolo “Beatrice does not love Dante” e Danilo Sini attinge alle suggestioni dell'infanzia nel suo “Topodimontagna”.

Si tratta, secondo il direttore artistico della Biennale Gianni Murtas, di «due opere molto belle, diverse ma entrambe emozionanti. Danilo ha conosciuto Maria Lai e ha saputo recuperarne gli spunti simbolici dell'infanzia facendoli interagire col suo universo poetico, mentre Nicola ha realizzato un'opera di straordinaria potenza narrativa che sembra includere tutte le scorie della postmodernità».

