Prima assemblea del Parco fra le polemiche 

Prima Assemblea del Parco con il nuovo Cda e prime frizioni per alcune variazioni di bilancio. Tra le varie voci sono presenti ulteriori 20mila euro per il Progetto Avvoltoio Capovaccaio e Barbagianni, mentre per la Grotta Verde, con i lavori che si concluderanno entro l’anno, sarà necessario procedere al collaudo statico per una cifra di oltre 7mila euro. Altra voce quella che riguarda il Rafforzamento della rete Infeas: la Regione ha riconosciuto a ciascun ente titolare di un Ceas (Centro di educazione ambientale) un importo pari a 30mila euro a rimborso delle spese per l’attuazione del progetto Ceas Aperti 2024. Buone notizie pure dalla gestione dell'Ecomuseo: i vari siti hanno prodotto maggiori entrate, per questo sarà necessario riconoscere ulteriori spettanze per un totale di 15.587 euro. Tra i capitoli di spesa rientra anche l'acquisto, per un totale di 30.280 euro, di un automezzo elettrico. Prima di discutere le variazioni al Bilancio, ci sono state le parole del presidente Emiliano Orrù, che ha invitato l’Assemblea a «non seguire le dinamiche politiche connesse agli andamenti del Consiglio comunale e dunque alle fibrillazioni partitiche». Il centrodestra ritiene però che l’Assemblea abbia evidenziato «gravi lacune operative». (c. fi.)

