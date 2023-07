Prigozhin riappare, Medvedev minaccia 

Mosca. Prigozhin il redivivo: dopo una settimana di silenzio e mentre perdura il mistero più fitto su dove si trovi, il capo della Wagner torna a farsi sentire in un audio di 40 secondi per preannunciare «nuove vittorie al fronte in un prossimo futuro». Un messaggio che suscita ancora più interrogativi sul suo destino, anche per le modalità di diffusione: non più sul canale Telegram della sua holding Concord, ma su Grey Zone, un altro canale, e uno solo, della galassia che ruota intorno alla Wagner. Anche la brevità dell’audio fa intuire una realtà molto diversa da quando, prima del tentato ammutinamento del 24 giugno, Yevgeny Prigozhin lanciava invettive e minacce contro i vertici militari della Russia, veicolate dal canale ufficiale della Concord, Press-Sluzhba Prigozhina.

Lo scontro

Ora l’ex cuoco del Cremlino ha appena il tempo di ribadire che l’avanzata intrapresa verso Mosca era «una marcia della giustizia diretta a combattere i traditori e mobilitare la società». Ma l’obiettivo numero uno di Prigozhin, il ministro della Difesa Serghei Shoigu, parlando per la prima volta di quanto accaduto, ha denunciato i piani di destabilizzare la Russia, affermando che sono «falliti perché le forze armate hanno mostrato fedeltà al loro giuramento e ai loro doveri». «Oggi abbiamo bisogno del vostro sostegno più che mai, grazie per questo», scandisce ancora Prigozhin nel suo messaggio, rivolgendosi non si sa bene a chi. Non è chiaro quanti miliziani della Wagner abbiano deciso di seguire il loro capo in Bielorussia. Né si capisce su quale “fronte” la compagnia dovrebbe ottenere le “nuove vittorie”. L’ex presidente Dmitry Medvedev, rimasto silenzioso per oltre una settimana dopo la ribellione della Wagner, ha affermato che «un’apocalisse nucleare non solo è possibile, ma anche abbastanza probabile». Oggi, ha aggiunto Medvedev, il mondo è in balia di uno scontro «molto peggiore» che durante la crisi dei missili a Cuba. Intanto, con una risposta quasi paradossale alle accuse ucraine alla Russia di avere deportato circa 20.000 bambini, il senatore russo Grigory Karasin ha parlato di un numero 35 volte superiore, cioè 700.000.

La centrale

A Nikopol il terrore nucleare è diventato parte della vita. Il fantasma si staglia netto, a poco più di cinque chilometri di distanza: è la centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa che riforniva di elettricità quasi il 40% dell’Ucraina e che ora è quasi del tutto spenta. Se i russi decidessero di far saltare in aria il sistema di raffreddamento, i circa 50 mila abitanti rimasti a Nikopol, nell’oblast di Dnipropetrovsk, avrebbero solo 27 ore per allontanarsi prima che si stima possa esplodere l’unico dei sei reattori ancora acceso. Dopo otto giorni spiega l’agenzia nucleare ucraina, esploderebbero anche tutti gli altri cinque reattori, attualmente di fatto spenti, ma in cui la fusione nucleare continua.

RIPRODUZIONE RISERVATA