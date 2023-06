Prigozhin punge Putin: l’esercito russo è una bolla scoppiata 

KIEV. Nuova bordata di Yevgheny Prigozhin contro il ministero della Difesa di Mosca. Il capo dei mercenari della Wagner ha definito l’esercito russo «una bolla d’aria scoppiata» e ha detto in un video che quando è iniziata l’invasione la situazione nel Donbass non era diversa da quella degli ultimi anni e non c’era nessuna «folle aggressione» da parte di Kiev, che non si apprestava ad attaccare la Russia assieme alla Nato. Per Prigozhin il ministero della Difesa russo, Sergey Shoigu, ha «ingannato» la società russa e Putin. «Ha aperto una ferita nella narrativa russa, ha squarciato un velo di omertà e di disinformazione», ha commentato il ministro della Difesa Guido Crosetto, a Washington per incontrare il collega Usa Lloyd Austin. E si notano tensioni tra Washington e Kiev sulla controffensiva. Il contrattacco è lento e «deludente», si sono lamentati funzionari Usa. Ma il comandante delle forze di terra Oleksandr Syrskyi al Guardian ha detto che «la nostra forza principale non è stata ancora impegnata a combattere e stiamo sondando i punti deboli nelle difese nemiche. Tutto deve ancora succedere». Intanto Barack Obama, durante la cui presidenza avvenne l’annessione russa della Crimea nel 2014, ieri ha detto alla Cnn: «L’Ucraina di quel periodo non è quella di oggi. C’è una ragione se all’epoca non ci fu un’invasione armata della Crimea: era piena di un sacco di persone che parlavano russo e simpatizzavano con la Russia. Io e la cancelliera Angela Merkel abbiamo risposto a Putin con gli strumenti che avevamo, molti Paesi europei non volevano imporre le sanzioni contro Mosca». «Allora non dovrebbe sorprendere che oggi ci sia un’aggressione russa su vasta scala in Europa», ha replicato Kiev.

