«Prigioniero in casa per il tunnel» 

La badante non riesce a spingere la sua carrozzina sulle salite e nelle discese del sottopasso e del tunnel sotto la ferrovia e lui vive, parole sue, «imprigionato in casa». Gigi Deidda, pensionato serramannese di 88 anni, in passato addetto al servizio meteorologico dell’Aeronautica, mette sotto accusa il sottopasso pedonale e il tunnel carraio che dal 27 novembre scorso hanno sostituito i tre passaggi a livello soppressi.

I disagi

Deidda vive in una villetta con vista sulla stazione ferroviaria (via Ungheria, strada della parte ovest di Serramanna): «Quando erano aperti quei passaggi, non c’erano dislivelli e non avevo difficoltà a transitare con la mia carrozzina verso la parte opposta del paese. Andavo regolarmente in edicola e raggiungevo la piazza principale per scambiare qualche chiacchiera o prendere un caffè con gli amici. Io, ma come me diverse altre persone, non posso più camminare, viaggio con la carrozzina che viene spinta dalla mia badante, la quale si rifiuta però di spingerla oltre i binari perché certi tratti del sottopassaggio pedonale sono troppo ripidi e lei non ce la fa. Passare nel marciapiede del sottopasso carraio, con salite e discese ripide non è meglio: c’è il rischio di scivolare. Insomma, vivo imprigionato ed esco ogni 15 giorni, quando mio figlio mi porta dall’altra parte del paese per un caffè».

L’attivismo

Il pensionato non è mai rimasto fermo quando si parlava del piano per il raddoppio ferroviario e di tutte le opere connesse. Vent’anni fa era a capo del comitato “Uniamo Serramanna” che criticava il progetto così come era stato concepito e ora che è costretto a fare i conti con i disagi dovuti alla chiusura dei passaggi a livello, non ha dimenticato le vecchie rivendicazioni. «Non ho cambiato idea e resto dell’opinione che sarebbe stato molto meglio spostare la ferrovia, come hanno fatto a San Gavino e Decimomannu, fuori dell’abitato, così da riunire le due parti di Serramanna separate dai binari». A storcere il naso non è solo Deidda. A un mese dall’apertura del sottopassaggio Rosanna Spano, residente in via Argentina, protestava: «Per gli anziani come me, che non guidano e che si spostano a piedi dall’altra parte della ferrovia, la chiusura dei passaggi a livello è un male. Il sottopasso pedonale è poco agevole come pure quello ciclabile, tortuoso e poco sicuro tanto che è già successo che qualcuno sia caduto».

In Comune

L’allarme di anziani e disabili era stato raccolto dalla minoranza consiliare, che sul tema aveva presentato un’interrogazione che ha avuto risposta nell’ultima seduta consiliare. «Non rileviamo forti disagi, ma problemi lamentati da un numero assolutamente ridotto di persone che, per lo più, hanno limiti nella deambulazione. Rispetto a questi casi specifici, pur mostrando la massima comprensione, non vi sono soluzioni tecniche che possano essere implementate nel breve termine», si legge nella risposta della Giunta comunale che, tuttavia, «ipotizza migliorie nel breve e medio termine».

