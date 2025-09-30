Prigioniero in casa al quarto piano 

«Mi sento abbandonato e inascoltato»: sono le parole di Gerardo Cadeddu, pensionato di 79 anni che da tempo, a Villacidro, vive confinato nel suo appartamento al quarto piano del palazzo popolare di Via Corterisoni.Affetto da una grave patologia invalidante che lo costringe all’uso della sedia a rotelle, l’anziano è impossibilitato a muoversi e ad uscire da casa perché l’ascensore del palazzo non è agibile. «Che io ricordi è sempre stato fuori uso, dal 1979». Lui, immobilizzato dal 2015, racconta la sua vita e le sue giornate chiuse fra le mura del suo appartamento ma anche la sua crociata per avere un appartamento al pianterreno in modo da poter essere libero di uscire: sebbene abbia contattato l’Area (Azienda regionale per l’edilizia abitativa) e il Comune, però, la situazione ad oggi è rimasta invariata. «Sono mesi che non esco di casa», racconta con voce amareggiata e dispiaciuta: «L’ultima volta mi hanno trasportato gli assistenti sanitari, venuti in ambulanza. Avevo una grave infezione ai piedi. Il trasporto lungo le strette scale del palazzo è un ulteriore ostacolo che mina la mia dignità».

Assistenza continua

L’ascensore non è il solo problema: tutto il palazzo di via Corterisoni presenta diverse criticità di carattere strutturale. Anche gli altri inquilini segnalano l’assenza di una manutenzione ordinaria e straordinaria. Nel caso di Gerardo Cadeddu la situazione è aggravata da consistenti infiltrazioni d’acqua che interessano tutte le stanze dell’appartamento: durante i periodi freddi e piovosi, le pareti e i soffitti si bagnano, costringendolo a spostare arredi e mobili affinché non si danneggiano.

La quotidianità, per il disabile, è scandita dalla necessità di assistenza continua: dal cucinare al fare spesa, fino alle cure per la patologia che lo ha colpito. Il suo è un grido disperato: chiede di essere ascoltato e spera che la situazione migliori. «Mi era stato promesso che mi avrebbero trovato un alloggio al piano terra – sottolinea – ma quelli disponibili sono stati affidati ad altri inquilini e io sono ancora in questa situazione. Ho contattato Area anche un mese fa: sono venuti a fare un sopralluogo, ma la situazione è rimasta invariata». La voce è arrabbiata e tremante: la condizione in cui è costretto ha un forte peso psicologico, non solo pratico.

Direttore in sopralluogo

«Sono tremendamente dispiaciuto per la situazione del signor Cadeddu, della quale sono venuto a conoscenza in questi giorni», spiega Matteo Sestu, direttore regionale dell’Area: «Stiamo valutando quale possa essere la strada migliore per trovare una soluzione, o mettendo a disposizione un altro alloggio o prevedendo la sistemazione dell'ascensore. Vanno considerate naturalmente le disponibilità economiche per gli interventi. Purtroppo a Villacidro non abbiamo al momento disponibilità di alloggi al piano terra. Ad ogni modo siamo in contatto con il sindaco, con il quale vogliamo condividere il percorso per trovare la soluzione migliore. È mia intenzione – prosegue – fare un sopralluogo a Villacidro nelle prossime settimane, per verificare la situazione del signor Cadeddu e le condizioni di tutto il patrimonio abitativo. Villacidro sarà interessata, a partire dall'inizio dell'anno prossimo, da lavori di manutenzione straordinaria su immobili che hanno bisogno di interventi urgenti e rientrano nel piano da 300 milioni “Rinnovarea” per la manutenzione del patrimonio abitativo regionale».

Disillusione

Alle promesse, per Cadeddu, è ormai difficile credere: «Sono anni che Area e Comune sono a conoscenza della mia condizione e la parola data non è mai stata rispettata. Mi auguro vivamente che la situazione cambi ed evolva. Non è umanamente giusto vivere così. Che qualche coscienza si smuova», conclude l’anziano.

