«Prigioniero del mio corpo paralizzato» 

Aveva promesso a se stesso che nonostante le difficoltà causate dalla malattia, alla fine sarebbe riuscito a scrivere un libro. Alessandro Cappato, 47 anni, ex consigliere comunale, ex insegnante all’Alberghiero, da nove paralizzato dalla testa in giù a causa della sclerosi multipla, è stato di parola: ieri ha presentato “L’indice sinistro”, libro d’esordio in cui non parla solo della malattia e delle vicissitudini connesse, ma anche della sua grande voglia di vivere.

Partiamo dal titolo, dove nasce questa scelta?

«L’indice sinistro era l’unica parte del mio corpo che sino a qualche tempo fa riuscivo a utilizzare, mi permetteva di scorrere sullo smartphone, selezionare video e comunicare direttamente con il mondo».

Scrivere è sempre stata la sua passione, pubblicare un libro un sogno

«Sono riuscito a coronarlo grazie a Monica Aschieri, un’amica scrittrice, alla quale avevo chiesto di autografarmi un suo libro, ci siamo conosciuti e si è interessata alla mia situazione personale. Dopo aver letto qualcosa di mio, mi ha spinto a scrivere questo libro, aiutandomi materialmente a realizzarlo. Non è stato un lavoro facile, non potendoci sentire a voce per telefono – e con il mio dettatore vocale che continuava a fare diversi errori, costringendomi a scrivere sempre daccapo – abbiamo comunicato per lo più via mail, o attraverso i messaggi sul cellulare».

Crede che la sua opera possa essere utile a chi è costretto ad affrontare un percorso analogo al suo?

«Ho pensato fosse giusto che ci fosse una testimonianza del genere, l’ho fatto per chi sente solo e ha paura, ma, attenzione, questo libro non è scritto solo per chi affronta una malattia, ma anche per chi gode di buona salute, è un invito ad andare oltre le apparenze e ad apprezzare ciò che si ha. Il libro tocca tanti temi, con forza e allo stesso tempo delicatezza: va oltre la malattia, permette a tutti di conoscere un modo nuovo di vedere le cose».

I primi commenti di chi ha già letto il libro?

«Sono stati molto positivi, personalmente fatico a rileggere ciò che ho scritto, o vedere le foto in cui sono immobilizzato, mi viene da dire, cavolo, quello sono io! Parlo di dolore, amore per la vita, non voglio nascondere le difficoltà dell’esistenza che conduco, ma scrivere è anche un modo per andare oltre».

Ci sarà un altro libro, in futuro?

«Sì, ora che ho iniziato non voglio fermarmi, continuerò a scrivere e a raccontare la mia voglia di vivere, con il supporto dei miei genitori e di chi mi è sempre accanto».

